「赤背松柏根」蛇溺水！　攝影愛好者救一命網笑：會來報恩

實習記者陳安榆／採訪報導

原來蛇會溺水？來自高雄市的攝影愛好者「貓爸」，5月14日前往台南市梅嶺風景區的蝙蝠洞瀑布拍攝，偶遇一隻「赤背松柏根」從他眼前掉進水潭中。沒想到本還游速很快的蛇，突然一動也不動的下沉，貓爸眼見情勢不對，急忙將牠用樹枝撈出救助，此舉讓網友們笑道「會回來報恩」，所幸有挽救成功。

▲ 貓爸在野外偶遇一隻花色十分漂亮的赤背松柏根。（圖／網友@ryanmiaobaba提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



[廣告]請繼續往下閱讀...

▲ 赤背松柏根跌落水潭。（圖／網友@ryanmiaobaba提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



蝙蝠洞瀑布為一處雙洞窟瀑潭圍谷，高達10公尺的瀑布從巨大的岩壁上奔流而下，常常吸引不少攝影師前來捕捉絕美的瞬間。貓爸分享，遇見蛇游泳的機會非常難得，所以這次遇見赤背松柏根時才會馬上拿起相機錄影，卻不料牠落水時疑似將自己砸暈，又或是本就不習水性，才會游沒幾下就失去生命力。

▲ 赤背松柏根掙扎的游了一陣後，漸漸失去力氣。（圖／網友@ryanmiaobaba提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

維基百科介紹，赤背松柏根又名台灣小頭蛇，為黃頷蛇科小頭蛇屬的爬行動物，俗名台灣秤桿蛇、花秤桿蛇。

根據《臺灣生命大百科》中資料顯示，赤背松柏根是一種小型的蛇類，體型短小而圓胖，最大全長可達72公分，略有攻擊性。廣泛分布於臺灣全島和蘭嶼1000公尺以下低海拔地區，白天晚上均會活動，以蜥蜴、鳥蛋或蜥蜴蛋為主食，尤其是生活在蘭嶼的牠們會鑽入沙中，攝食綠蠵龜的蛋。

▲所幸貓爸急忙將其用樹枝撈出，挽救一條生命。（圖／網友@ryanmiaobaba提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



貓爸提到，牠本來正在拍攝曬太陽中的烏龜，目光被掉下來的赤背松柏根吸引，才得以發現並施以援救。撈上來後將蛇先藏在草叢底下，觀察了一下甦醒狀態已經開始有反應，也不停的吐水出來，就安心地先離開了。不少網友紛紛留言「是說蛇居然會溺水」、「你掉的是金赤背，還是銀赤背......」、「接下來注意有沒有蛇的報恩」，雖說此種蛇類沒有毒性，不過當在野外遇見不認識的蛇時應先保護自身安全，千萬不可隨意觸碰。