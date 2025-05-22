ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

蝙蝠洞瀑布拍攝遇「赤背松柏根」蛇溺水　撈起拯救網笑：會來報恩

實習記者陳安榆／採訪報導

原來蛇會溺水？來自高雄市的攝影愛好者「貓爸」，5月14日前往台南市梅嶺風景區的蝙蝠洞瀑布拍攝，偶遇一隻「赤背松柏根」從他眼前掉進水潭中。沒想到本還游速很快的蛇，突然一動也不動的下沉，貓爸眼見情勢不對，急忙將牠用樹枝撈出救助，此舉讓網友們笑道「會回來報恩」，所幸有挽救成功。

▲（圖／網友@ryanmiaobaba提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲ 貓爸在野外偶遇一隻花色十分漂亮的赤背松柏根。（圖／網友@ryanmiaobaba提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲（圖／網友@ryanmiaobaba提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲ 赤背松柏根跌落水潭。（圖／網友@ryanmiaobaba提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

蝙蝠洞瀑布為一處雙洞窟瀑潭圍谷，高達10公尺的瀑布從巨大的岩壁上奔流而下，常常吸引不少攝影師前來捕捉絕美的瞬間。貓爸分享，遇見蛇游泳的機會非常難得，所以這次遇見赤背松柏根時才會馬上拿起相機錄影，卻不料牠落水時疑似將自己砸暈，又或是本就不習水性，才會游沒幾下就失去生命力。

▲（圖／網友@ryanmiaobaba提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲ 赤背松柏根掙扎的游了一陣後，漸漸失去力氣。（圖／網友@ryanmiaobaba提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

維基百科介紹，赤背松柏根又名台灣小頭蛇，為黃頷蛇科小頭蛇屬的爬行動物，俗名台灣秤桿蛇、花秤桿蛇。

根據《臺灣生命大百科》中資料顯示，赤背松柏根是一種小型的蛇類，體型短小而圓胖，最大全長可達72公分，略有攻擊性。廣泛分布於臺灣全島和蘭嶼1000公尺以下低海拔地區，白天晚上均會活動，以蜥蜴、鳥蛋或蜥蜴蛋為主食，尤其是生活在蘭嶼的牠們會鑽入沙中，攝食綠蠵龜的蛋。

▲（圖／網友@ryanmiaobaba提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲所幸貓爸急忙將其用樹枝撈出，挽救一條生命。（圖／網友@ryanmiaobaba提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

貓爸提到，牠本來正在拍攝曬太陽中的烏龜，目光被掉下來的赤背松柏根吸引，才得以發現並施以援救。撈上來後將蛇先藏在草叢底下，觀察了一下甦醒狀態已經開始有反應，也不停的吐水出來，就安心地先離開了。不少網友紛紛留言「是說蛇居然會溺水」、「你掉的是金赤背，還是銀赤背......」、「接下來注意有沒有蛇的報恩」，雖說此種蛇類沒有毒性，不過當在野外遇見不認識的蛇時應先保護自身安全，千萬不可隨意觸碰。

關鍵字： 赤背松柏根溺水蝙蝠洞報恩蛇溺水

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【炒麵發起來】黃仁勳再訪愛店三六食府　發炒麵給記者：炒得超好吃

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

無尾熊寶寶量體重堅持「抱娃娃」　短短兩個月玩偶越變越小

「赤背松柏根」蛇溺水！　攝影愛好者救一命網笑：會來報恩

水族館已關閉4個月　虎鯨與海豚被遺棄在「腐爛池」中自生自滅

虎鯨群竟連3年「收編」領航鯨寶寶！科學家無法推斷原因

浪貓被收編「忘記不用打獵」　叼麵包不放奴才靠近就飛踢

網友家白柴「貓化晚期」　模仿喵前輩上半身擠爆藏食碗

有客人！里長汪廁所上一半「臉色為難」　下秒決定衝去迎接

媽媽帶4汪划船消暑　阿金中途跳水全員變「落湯狗」

從臭氣熏天到空氣清新！「HHOLOVE不動鏟除臭貓砂機」正式登台

公園傳出煙嗓「喵～喵～」　竟是海鷗學貓叫討飼料！

真「小鳥依人」緊貼爸不放　媽在旁吃醋嘆：差別待遇！

媽媽帶4汪划船消暑　阿金中途跳水全員變「落湯狗」

【男友跟狗的差別】女辦事男友在外玩手機　反觀歐告眼裡只有她

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

蝙蝠洞瀑布拍攝遇「赤背松柏根」蛇溺水　撈起拯救網笑：會來報恩

網友家白柴「貓化晚期」　模仿喵前輩上半身擠爆藏食碗

網友家白柴「貓化晚期」　模仿喵前輩上半身擠爆藏食碗

網友家白柴「貓化晚期」　模仿喵前輩上半身擠爆藏食碗

【還兇偶】賓士貓踏進廁所被爸發現趕離！　下秒聽呼喚生氣不理

媽媽帶4汪划船消暑　阿金中途跳水全員變「落湯狗」

「赤背松柏根」蛇溺水！　攝影愛好者救一命網笑：會來報恩

無尾熊寶寶量體重堅持「抱娃娃」　短短兩個月玩偶越變越小

網友家白柴「貓化晚期」　模仿喵前輩上半身擠爆藏食碗

社區逃脫大師！爆紅袋鼠再度上街趴趴走　被警察「抱緊逮捕」

從臭氣熏天到空氣清新！「HHOLOVE不動鏟除臭貓砂機」正式登台

紐時專訪顧立雄　喊話美國加快交付對台軍售

「又大又美」法案恐讓債務惡化　美股微跌、台積電ADR漲2.36％

川普禁哈佛招收外國學生　校方反擊稱違法

紐時：林昶佐任駐芬蘭代表　「重金屬樂之都」恰如其分

專家分析：美國退出WHO　台灣兵分兩路機會更多

大聯盟球員出戰2028洛杉磯奧運？　組委會主席「非常樂觀」

快訊／華西街凌晨大火　連燒5間店鋪「驚悚火光」嚇壞萬華人

快訊／川普再出招　下令哈佛大學「禁止招收國際學生」

台積電向美商務部提議「豁免半導體關稅」　信件內容曝光！

退而不休自在探索知足圓滿　前佳里分局長蔡進閱的第二人生

寵物動物熱門新聞

無尾熊寶寶量體重抱娃娃　玩偶越變越小

梅嶺遇蛇溺水救助　網笑會來報恩

水族館關閉4個月　虎鯨與海豚被遺棄在腐爛池

虎鯨群竟連3年「收編」領航鯨寶寶！科學家不解

被收編浪貓偷麵包　忘記不用打獵

白柴貓化晚期　上半身硬擠藏食碗

有客人！里長廁所上一半臉色為難

媽帶四汪划船　阿金跳水全員落海

一台搞定「多貓家庭」！健康異常秒掌握

煙嗓「喵～喵～」竟是海鷗討飼料

鸚鵡5天不見爸　上演「小鳥依人」

黑熊變多了！離淺山平地越來越近

爆紅袋鼠再度逃脫　被「抱緊逮捕」

輔助犬「Oba」陪伴安寧病房　溫暖療癒心靈

讀者迴響

熱門新聞

無尾熊寶寶量體重抱娃娃　玩偶越變越小

梅嶺遇蛇溺水救助　網笑會來報恩

水族館關閉4個月　虎鯨與海豚被遺棄在腐爛池

虎鯨群竟連3年「收編」領航鯨寶寶！科學家不解

被收編浪貓偷麵包　忘記不用打獵

白柴貓化晚期　上半身硬擠藏食碗

有客人！里長廁所上一半臉色為難

媽帶四汪划船　阿金跳水全員落海

一台搞定「多貓家庭」！健康異常秒掌握

煙嗓「喵～喵～」竟是海鷗討飼料

鸚鵡5天不見爸　上演「小鳥依人」

黑熊變多了！離淺山平地越來越近

爆紅袋鼠再度逃脫　被「抱緊逮捕」

輔助犬「Oba」陪伴安寧病房　溫暖療癒心靈

奴才練舞黑貓加入　爪抱鋼管旋轉

熱門寵物影片

更多
真「小鳥依人」緊貼爸不放　媽在旁吃醋嘆：差別待遇！

真「小鳥依人」緊貼爸不放　媽在旁吃醋嘆：差別待遇！

媽媽帶4汪划船消暑　阿金中途跳水全員變「落湯狗」

媽媽帶4汪划船消暑　阿金中途跳水全員變「落湯狗」

【男友跟狗的差別】女辦事男友在外玩手機　反觀歐告眼裡只有她

【男友跟狗的差別】女辦事男友在外玩手機　反觀歐告眼裡只有她

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

蝙蝠洞瀑布拍攝遇「赤背松柏根」蛇溺水　撈起拯救網笑：會來報恩

蝙蝠洞瀑布拍攝遇「赤背松柏根」蛇溺水　撈起拯救網笑：會來報恩

追蹤寵物雲

ETtoday寵物雲

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面