蓑羽鶴誤入老虎區「1對7」慘遭分食！遊客嚇傻：職場命案

▲闖進虎園的蓑羽鶴一度與7隻老虎對峙。（圖／翻攝微博）

圖文／CTWANT

大陸山東省一處動物園，有遊客發現竟然有一隻疑似園區飼養的蓑羽鶴闖入老虎區的水池飲水，很快引起園區內眾多老虎的注意。這隻鶴雖然不斷張開翅膀做勢恫嚇逼近的虎群，但最終在7隻老虎的圍獵下仍然沒有逃出，遭到按住分食。

據陸媒《新京報》報導，這起事件發生在山東省德州市的「泉城歐樂堡動物王國」。5月24日有遊客目擊一隻鶴落在老虎區的水池飲水，很快引起園區內眾多老虎的注意，這隻鶴在眾多老虎的包圍下，被逼到水池畔一處邊坡，雖然牠不斷張開翅膀做勢恫嚇逼近的虎群，但最終在7隻老虎的圍獵下命喪虎口。

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▲蓑羽鶴雖然不斷張開翅膀作勢恫嚇逼近的虎群，但最終命喪7隻老虎的虎口。（圖／翻攝微博）

最開始，民眾以為這隻蓑羽鶴是園區所飼養，他們目擊了一場「職場命案」，不過動物園員工指出，當地的鶴比較多，不只園區有飼養，附近人家也有在養，因此無法確定被吃掉的鶴是否是園區飼養，不過他個人偏向認為是野生的鶴誤入虎園，因為園內飼養鶴的區域與虎園的距離非常遙遠。

該名園工還表示，在這起事件發生後，動物園已加強監管，並提醒遊客發現此類情況，可以向園區報告。

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