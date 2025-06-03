彰化養雞場錄下「石虎母子」參觀過程　農民申請給付最高1萬3千元

▲石虎母子「參觀」養雞場過程。（影／彰化縣政府農業處提供）



實習記者陳安榆／綜合報導

彰化縣芬園鄉一處養雞場日前傳出「石虎」出沒的蹤跡，該負責人發覺雞舍內雞隻數量減少，透過紅外線感測相機猜測疑似是石虎來「參觀」，因此便向彰化縣政府農業處通報。農民透過申請生態給付，成功用加裝監視器記錄下珍貴畫面，最高可獲得1萬3千元的補助，期望同時保護石虎及保障農民權益。

彰化縣政府農業處表示，從2024年起便開始實施辦理「石虎棲地生態服務給付推動計畫」，主動通報及同意裝攝影機，可獲得3千元補助，目前已有5件紀錄；實際監測到個體則可在另得1萬元補助，目前已有2件紀錄。這次在芬園鄉幸運錄下石虎媽媽帶著幼崽入侵雞場的過程，為小石虎示範如何爬進圍網破口。

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▲呼籲農民主動通報並同意裝攝影機，可申請生態給付。（圖／彰化縣政府農業處提供）



根據農業部林業及自然保育署資料顯示，依照《野生動物保護法》來看，石虎屬於瀕臨絕種野生動物，其棲息地受到開發影響，喪失、零碎化或劣質化，尤其路殺、非法捕殺、流浪狗攻擊更是直接造成石虎傷亡的因素，光是路殺事件短短兩年內就高達7件。

彰化縣政府除了提供辦理生態給付計畫之外，也已經擬定「彰化縣石虎保育自治條例」草案，目前正送往縣議會審議當中。彰化縣石虎主要棲地在八卦山、貓羅溪及烏溪等，為了保護牠們，在其出沒之地點或路段都會設置警告牌，提醒用路人減速慢行，