屏東惡霸犬曾被沒入！透過友人領回　又咬傷黃金導致「臉部撕裂」

▲曾因二度攻擊而被沒入的惡霸犬，經領養後再度發生咬狗的事件。（圖／翻攝自全國動物收容管理系統）



實習記者陳安榆／綜合報導

屏東縣一隻因有兩次攻擊行為而被沒入的惡霸犬「福將」，日前傳出牠又再度咬傷狗的事件。原飼主疑似拜託其男性友人領養福將，不料出來後的福將卻又將一隻僅有4個黃金獵犬撕咬致臉部撕裂傷，阿金的飼主也因此受傷。屏東縣政府動保科表示，本次事發地點位於私人場域，並無違反動保法。

屏東縣政府農業處動物保護及保育科科長李繼雅表示，福將曾因攻擊事件被沒入至屏東縣動物之家，但沒有限制可領養資格，不過都會透過口頭提醒想領養的民眾。這次事件發生在私人的寵物樂園內，由於不是發生在公眾場合，因此並沒有違反《動物保護法》。

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▲屏東縣政府動保科表示，事發地點在私人場域，因此並無違反動保法。（圖／翻攝自全國動物收容管理系統）



福將在今年的5月20日就曾在散步途中咬傷柴犬，由於福將沒有配戴牽繩，失控的情況下導致抱著保護柴犬的飼主也因此被咬傷。惡霸犬雖不是法定管制的犬隻，不過牠已經是累犯，所以必須沒入帶回安置。近期原飼主的男性友人把福將領養出來，對此動保科提到，就算福將又去見原來的飼主，也無法限制領養人將狗狗帶向何處。

事發過程疑似為游泳完的黃金獵犬透過柵欄縫隙靠近被獨立隔開的惡霸犬，因此遭到攻擊，但並沒有違反任何動保條例。據了解目前惡霸犬及黃金獵犬的飼主正在私下討論和解的後續。