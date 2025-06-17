貓奴注意！專家曝貓生活缺「4關鍵」　身體恐提早老化

▲養貓要注意4大關鍵。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

不少人以為養貓只要讓主子吃飽睡好就好，但這4大疏忽可能加速牠們身體老化，日本前寵物護理師小泉雨表示，若長期忽視，除了讓貓提早老化，還能影響壽命與生活品質。

1.運動量不足：

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為了防止貓咪太早老化，「運動」是不可或缺的，貓若缺乏刺激整天懶洋洋，除了會導致肥胖，還可能造成心理壓力，由於貓的天性就要狩獵動物，因此更加需要運動。

貓咪的最佳運動量為每天約10到20分鐘，重點是「分次進行」，而非一次大量活動，年輕或幼貓可靠跑或跳躍來活動，年長貓推薦用眼睛追玩具這類遊戲，飼主應適時引導與鼓勵貓咪動起來。

2.水分不足：

對貓來說，水分更是維持年輕的重要元素，長期缺水會提高罹患腎臟病或泌尿系統疾病的風險，由於貓的祖先來自沙漠，不像狗那樣主動攝取水分，所以尿液也較濃稠，但對家貓而言，飼主必須協助補充足夠水分。

若貓咪不愛喝水，可以嘗試調整水的溫度、使用不同材質的水碗、更換水的位置等方法來吸引牠。若仍不願意喝，也可以選擇高含水量的罐頭或副食品，讓貓咪自然攝取水分。

3.睡眠不足：

想讓貓咪活久一些，「睡眠」也是不可忽視的要素，睡眠不足對身心皆會帶來不良影響，家貓有可能因環境干擾而休息不夠，雖然每隻貓的「理想睡眠環境」不同，但通常安靜又黑暗的場所較容易入眠。小泉雨建議，可幫貓咪準備一間小房間或放帳篷型貓窩，讓牠隨時都能獨自安靜地睡覺。

至於要睡多久？小泉雨解釋，幼貓約睡20小時，成貓約14小時，老貓約18小時，需要注意的是，貓咪不一定會連續沉睡，因此應提供牠能隨時自由進出的睡眠空間。

4.缺愛：

常有人說，貓比狗好養，因為不必遛又能獨處，但如果飼主的「愛」給不夠，貓咪可能會提早衰老，如果貓和人或其他動物接觸不足，生活容易變得單調，進而失去活力。

想傳達愛意，最簡單的方式就是輕撫牠、陪牠玩，這樣不只能讓貓安心，也有助於建立信賴關係，若貓主動靠近或凝視你，請暫時放下手邊工作，好好回應牠。但也要注意，有些貓喜歡獨處，這時若強行打擾反而會增加壓力。

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