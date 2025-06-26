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沒機會認養了！超罕見黑嚕嚕「黑王蛇」現蹤彰化　飼主出面領回

▲彰化動物防疫所公告黑王蛇將於27日開放認養。（圖／翻攝自彰化縣動物防疫所）

▲彰化動物防疫所日前收置了一條黑王蛇，今日飼主已前往將其領走。（圖／翻攝自彰化縣動物防疫所）

記者唐詠絮、潘鳳威／彰化報導

彰化動物防疫所日前接獲民眾通報，捕獲收容了一條「加州黑王蛇」，並公告尋找飼主，若無人領回將於27日開放認養，因此讓許多民眾躍躍欲試，而最新消息是，黑王蛇的飼主昨(25)日上午已出面，經動防所人員多方確認男子為飼主身分無誤後，順利將走失一個多月的愛蛇帶回家，27日的認養也將取消。

鹿港鎮近日有民眾在住家附近，驚見一條約50公分長、全身漆黑發亮的圓頭蛇類，嚇得立即通報消防隊。後經鑑定，確認該蛇為無毒的「加州黑王蛇」，初步研判可能是飼主疏於照顧而逃脫，或遭人棄養，而防疫所也表示，若原飼主在7日內未領回，動防所將於明(27)日上午開放民眾認養。

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不過消息曝光後，昨日上午已有一名居住鹿港的27歲男子，主動前往動防所認領。因男子不僅具備合法飼養資格，還提供住家監視器影像，證明蛇隻脫逃經過，且清楚說出蛇的外觀與生活習性，經確認無誤後，防疫所當場將蛇歸還。

該名男子向動防所人員表示，這條「加州黑王蛇」是他之前以3000元的價格，跟同好購買飼養。不料今年5月某天，因蛇籠未關緊，讓牠意外溜出家門，他四處尋找卻始終無法找到，一度以為愛蛇已經在野外喪命。沒想到近日從新聞中發現牠的蹤影，得知仍然安然無恙，讓他直呼：「實在有夠開心」。

動防所表示，因飼主已順利認領，原定明天的認養作業已取消。並呼籲民眾務必盡飼養責任，不僅要妥善照顧與管理寵物，更切勿隨意棄養，因棄養不僅違法，更可能影響社區安全與和諧。

關鍵字： 黑王蛇動物防疫彰化飼主認領

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