早上6點「賓士鬧鐘｣準時響起　大聲喵喵奴才還關不掉

記者賈沐蓉／綜合報導

賓士貓亞瑟（Arthur）是隻聲音宏亮的喵星人，自律的牠經常主動擔任奴才一家的「喵喵鬧鐘」，確保他們都會準時從被窩裡爬起來。飼主只好每天準時起床請牠降低音量，但這位主子顯然還有許多要求想告訴鏟屎官。

▲亞瑟坐在臥室門口，認真喵喵叫要奴才起床。（圖／翻攝自TikTok／@sirarthurmeows）

亞瑟在二樓走廊坐好，發出超大聲的貓叫催促所有人起床，但這時才早上6點，大部分人都還在睡夢中休息。飼主只好趕緊對亞瑟發出「噓」的聲音，告訴喵皇現在大家需要安靜，但顯然沒什麼效果。有網友推測牠可能是肚子餓，但主人在留言區回覆，家裡整天都有提供食物，「牠不想吃東西，而是想去檢查鍋爐房」，因為那是牠的秘密基地之一。

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▲亞瑟：奴才！快點讓我去探險！！（圖／翻攝自TikTok／@sirarthurmeows）

▲亞瑟最愛探險的鍋爐房。（圖／翻攝自TikTok／@sirarthurmeows）

對於亞瑟製造的噪音，奴才也只能開玩笑地自嘲，「這個家根本不用訂鬧鐘」，甚至還曾大聲到被鄰居抗議。除此之外，這隻貓也經常靠吶喊表達意見，例如之前有人來家裡維修水管，亞瑟就在旁邊瘋狂抗議，結果工人還真的用貓叫回應。截至目前，這段影片在TikTok已累積超過210萬次點閱。