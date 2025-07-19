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傑克羅素偷叼「起酥麵包」內心交戰　特地爬三層樓秀給媽炫耀

▲米花叼著起酥麵包，特地從1樓跑到3樓和媽媽炫耀。（影／網友millyxmiffa.thejrt提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

實習記者陳安榆／採訪報導

新北市1歲剛毛傑克羅素犬「米花」跳上桌偷叼姥姥的起酥麵包，千里迢迢從1樓走上3樓和飼主「炫耀」，原來是牠經不起香噴噴的美食誘惑，想吃的心和不能偷吃的理智在來回拉扯，於是才跑上去詢問媽咪。一臉得意的米花讓奴才哭笑不得，可愛畫面曝光後獲得35萬次瀏覽數。

▲（圖／網友millyxmiffa.thejrt提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

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▲米花黏人又撒嬌，偶爾也有點小調皮。（圖／網友millyxmiffa.thejrt提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

米花從出生的時候就是立耳，最喜歡吃蛋黃和雞胸肉，既黏人又愛撒嬌，是家中的開心果。飼主直言「牠從來沒有這樣做過」，可能是這個口味的麵包真的太香了，才會想偷吃，但是米花也知道自己這樣做不對，於是偷到卻沒有馬上吃掉，而是叼著跑到三樓給媽媽看吃。不過起酥麵包實在不適合狗狗吃，而米花似乎也有點心虛，所以媽媽在拿回麵包時，牠完全沒有想要搶奪。

▲（圖／網友millyxmiffa.thejrt提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲特別的是米花剛出生時就是立耳。（圖／網友millyxmiffa.thejrt提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

搞笑的瞬間在Threads上發佈後，不少網友紛紛留言表示「媽媽～我今天去打獵」、「知道媽媽要生氣了，只好把剩下的還回來」、「牠要跟你分享！」、「大膽叼民」、「其實牠是吃不到了，要叫媽媽幫忙拿出來」、「還特地喬了不同角度讓你看看牠的戰利品」，引起許多飼主的共鳴。

關鍵字： 剛毛傑克羅素犬起酥麵包可愛傑克羅素犬

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