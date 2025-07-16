溫布頓網球場重要「鷹眼」　哈里斯鷹Rufus綠茵場上工作17年

Swooping into the weekend like pic.twitter.com/acZZ6S9VXV — Rufus The Hawk (@RufusTheHawk) July 8, 2023

記者李依融／綜合報導

英國溫布頓網球賽剛結束，除了賽場上的球星，還有真正的「鷹眼」來維護場邊秩序，牠就是哈里斯鷹Rufus，牠的工作室負責驅趕鴿子，不過飼主今年也道出Rufus目前面臨的問題，不少人擔心這項工作會「失傳」。

由於早年溫布頓網球賽是曾因鴿子造成干擾，選手在比賽過程中不得不驅趕鴿子，因而Rufus的飼主Donna Davis便聯繫了主辦單位，表示牠飼養的哈里斯鷹Rufus能協助解決這個問題。2008年時年僅16周的Rufus開始在溫布頓比賽場地巡邏，至今已經工作17年，此外西敏寺與一些運動場地也由牠掌管，確保鴿子不會貿然出現影響日常活動。

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▲Rufus是溫布頓網球賽的重要一員，每天早上6點就上工。（圖／翻攝自推特@RufusTheHawk）



Rufus早已成為溫布頓網球比賽的重要一員，牠有自己的Twitter和Instagram帳號，許多粉絲追蹤一窺牠的風采。此外牠曾在2012年失竊，當時一名小偷以為老鷹運輸箱是保險箱，於是「連箱帶鷹」偷走，這件事很快就引起全球關注，3天後Rufus在溫布頓公園被發現，那次之後牠的身上便裝設了GPS追蹤器。

▲Rufus曾經被偷走。（圖／翻攝自推特@RufusTheHawk）



Rufus最近有個問題令人擔憂，那就是牠遲遲沒有後代，Davis曾嘗試讓牠與另一隻哈里斯鷹Pamela配對，但結果不盡人意，目前仍在找尋新的伴侶，這不禁讓許多人猜想Rufus的工作是否會「失傳」。不過Davis表示，美洲哈里斯鷹壽命通常在25到35歲間，所以只要健康狀況良好，Rufus仍然可以享受牠的工作，並且繼續找尋接班鷹。

▲許多粉絲關注著Rufus的接班事宜。（圖／翻攝自推特@RufusTheHawk）