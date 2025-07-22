高齡嬤記性越來越差　唯獨不忘把「貓孫抱懷裡哄」網：影片有洋蔥

▲高齡阿嬤每天不忘把阿富抱懷裡「秀秀」。（影／網友@chloee_zz提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



實習記者陳安榆／採訪報導

有一種餓是阿嬤怕你餓！來自台南市的10個月米克斯貓「阿富」是阿嬤的金孫寶貝，即將80歲的阿嬤隨著年齡增長，記憶力也跟著變差，唯一不變的是每一天都記得要把阿富抱在懷裡哄，深怕牠一隻貓會很孤單，乖巧的毛孩也很黏人，跨物種的祖孫情令許多人感動。

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▲阿富脾氣超好，十分黏人。（圖／網友@chloee_zz提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



阿富個性親人、不怕人，是很調皮的小朋友，最喜歡吃蝦子和干貝口味的凍乾。媽咪笑著分享，只要阿嬤突然找不到阿富，或是外出許久，都會一直掛念想回家看阿富，或是打電話給孫女詢問貓金孫的狀況。飼主更是直言，阿嬤本來是反對家中養貓的，沒想到現在變成「恐龍家長」，給予毛寶貝無條件的溺愛。阿富平時也不負眾望，愛說話、愛撒嬌，很懂得拿捏家長。

▲阿嬤很怕阿富一隻貓很孤單，所以時刻都要陪著牠。（圖／網友@chloee_zz提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



阿嬤和阿富彼此雙向奔赴的情誼讓不少網友淚灑留言區，紛紛表示、「阿富也很愛阿嬤，看阿嬤的眼神都是愛」、「看到祖孫倆的互動，感受得到深厚羈絆」、「誰在文章裡放洋蔥」、「什麼都可能被忘記，愛不會」、「不知道要用甚麼情緒面對，但看到這畫面會讓人想哭」，簡單的影片卻透露出最純粹的感情。