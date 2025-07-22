武陵「禮貌猴」偷蛋吃還關窗！專家曝牠2大性格特質：警覺性極高

記者李陳信得、潘鳳威／台中報導

昨(21)日上午，一隻台灣獼猴悄悄闖入武陵農場行政中心2樓辦公室，趁著員工不注意，迅速偷走桌上的茶葉蛋，隨即跳上窗台大快朵頤，且吃完後竟還順手關上紗窗，擬人化的舉動讓在場員工又驚又笑，並將整個過程拍攝下來。武陵農場表示，農場長期推動「防猴巡護隊」機制，近年來園區內猴群活動已有明顯減少。不過，農場仍呼籲民眾，若遇見野生動物，務必保持安全距離，切勿餵食。

▲ 昨日一隻台灣獼猴闖進武陵農場辦公室偷吃茶葉蛋 。（圖／記者李陳信得翻攝）

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位於雪霸國家公園範圍內的武陵農場，以生態資源豐富著稱，台灣獼猴數量眾多。過去曾多次發生猴子搶奪遊客食物的事件，昨日就有員工目擊，一隻台灣獼猴神不知鬼不覺地潛入行政中心2樓辦公室，從窗戶翻進來後直接拿走桌上的茶葉蛋，得手後跳上窗台細心剝蛋殼，大快朵頤。更令人驚訝的是，這隻猴子吃完後竟還順手關上紗窗，像是在掩飾自己的犯案行為，擬人化舉動讓目擊員工笑的不亦樂乎。

武陵農場今(22)表示，近年來園區來推動的「防猴巡護隊」機制，透過日常驅趕、環境管理、宣導教育等措施，如今園區內猴群活動已大幅減少，目前在戶外公共區域已較少見到成群結隊的猴子出沒。此次影片中的猴子屬於少數的「孤猴」，疑似出於求生本能，試圖進入人類活動空間尋找食物。可看出其警覺性極高、行為謹慎。

農場也提醒民眾，山林中的獼猴雖然常令人感到好奇與有趣，但仍屬野生動物，切勿餵食或靠近，以維護彼此安全。也呼籲遊客外出時妥善保管個人物品與食物，避免吸引動物靠近。未來農場仍將持續強化防猴措施，維護遊客安心旅遊的環境，歡迎大家安心上山、享受自然風光與清新空氣。