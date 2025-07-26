鹿港街頭驚見「蛇界香奈兒」身價破萬離家出走　飼主快認領

記者唐詠絮／彰化報導

鹿港消防分隊6月底才捕抓一條王蛇，23日時一處住宅區又出現一條超珍稀的來自南美洲有「蛇界香奈兒」之稱的巴倫游蛇，全身閃耀著青藍相間的美麗花紋，但仔細一看卻有著尖長上翹的毒牙，現在這條迷途蛇寶正由彰化縣動物防疫所代為照顧，呼籲飼主快來認領！

▲鹿港捕獲一條閃著青藍色的巴倫游蛇，彰化縣動物防疫所提醒飼主認領。（圖／動防所提供）

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這條超級罕見的巴倫游蛇身長約90公分，23日現身鹿港鎮民宅，消防隊員到場後，發現這條蛇顏色異常鮮豔，研判應該是有人飼養的寵物蛇，民眾見狀紛紛驚呼「這條蛇怎麼長得這麼特別」。動防所人員表示，這種來自南美洲的蛇類雖然屬於後溝牙毒蛇，但毒性微弱，性格溫馴，不會主動攻擊人。

▲鹿港捕獲一條閃著青藍色的巴倫游蛇，彰化縣動物防疫所提醒飼主認領。（圖／動防所提供）

這條蛇在寵物市場十分罕，動防所人員透露，巴倫游蛇依照顏色深淺，價格從數千元到上萬元不等，從灰色到綠色蛻變成藍色，其中以藍色最為珍貴。推測可能是飼主一時疏忽，讓這條寶貝偷溜出門。目前蛇被安置在動防所內，就等主人趕快現身。動防所強調，若公告期滿仍無人認領，這條漂亮的巴倫游蛇就會開放給符合資格的民眾認養。