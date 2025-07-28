13歲瑪爾濟斯關節炎＋肌肉萎縮　再生醫療幫牠舒服活動

▲Q寶嘗試再生醫學療程後，走路明顯舒服很多。（圖／慈愛動物醫院提供）



記者李依融／綜合報導

13歲的馬爾濟斯犬「Q寶」曾是家中最親人的小跟班，但從今年初開始，飼主注意到牠的行動開始變得困難、走路搖搖晃晃，走沒幾步就停下不願再動，帶去獸醫院檢查才知道是退化性關節炎，且臀部跟大腿肌肉已有明顯萎縮。飼主表示，「原本以為只是年紀大了，變懶了，沒想到問題比想像中嚴重」。

慈愛動物醫院獸醫師判斷，Q寶的狀況可以嘗試再生醫學療程，注射外泌體與幹細胞注射來減緩發炎、修復受損組織，提升行動能力與舒適度。飼主分享，Q寶4月第一次注射外泌體，很快走路的狀況就有改善，第二次施打後走路變得更加穩定，讓飼主對療程信心大增。

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飼主說，6月底進行幹細胞注射後，Q寶的狀況進一步提升，步態恢復自然，不僅能站得穩、走得順，甚至偶爾還會輕快小跑，不再總是依賴止痛藥。她感動地說，「現在Q寶會自己跑來找我玩，也會在門口搖尾巴迎接我回家，看得出舒服很多。」

▲Q寶原本因為不舒服，總是夾著尾巴。（圖／慈愛動物醫院提供）



慈愛動物醫院獸醫師指出，Q寶的情況在高齡犬中並不少見，許多飼主會將活動力下降視為自然老化現象，卻忽略了慢性疼痛與關節退化才是真正讓毛孩不想動的原因。獸醫師也提到常見可能與疼痛有關的行為徵兆，若有類似情況，建議儘早尋求專業診斷。

一、原本會跑跳，現在長時間靜止或不願移動

二、走路步態改變，出現搖晃跛行等

三、被摸特定部位時出現閃躲或反抗

四、身體肌肉出現明顯萎縮或變得鬆軟

▲Q寶檢查後飼主才驚覺比想像中嚴重。（圖／慈愛動物醫院提供）



獸醫師解釋，目前動物再生醫學主要用於治療關節炎、神經病變與組織退化等慢性疾病，透過細胞調節與修復作用，協助提升行動能力與舒適度，雖然療效因個體差異而異，但對部分中重度退化的個案來說，確實提供了一個實質可行的改善選項。

飼主也說，理解再生醫療的意義不在於「讓他回到年輕」，「看到牠能好好活動、不辛苦，這樣就很好了。」

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