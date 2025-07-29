法鬥散步「被偷襲」發票飛來貼後腿　演技爆棚！嚇得原地躺平翻滾

▲肉圓散步被「發票」偷襲，直接演技爆棚翻滾倒地。（影／貢丸x肉圓＠frenchie_doggy提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



實習記者陳安榆／採訪報導

新竹市5歲的法國鬥牛犬「肉圓」，是一隻非常愛撒嬌的狗狗。這天牠一如往常的在氣溫涼爽時出門散步，不料突然刮了一陣風，隨之而來一張在空中飄飛的「發票」就這樣貼在牠的後腿上。肉圓只花了不到幾秒就敏捷地向前翻滾躺平，彷彿被擊落一般，搞笑畫面的瀏覽數目前高達15萬次。

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▲肉圓（左）會和哥哥（右）爭寵，在家裡上演「宮鬥劇」。（圖／貢丸x肉圓＠frenchie_doggy提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



肉圓從年紀很小的時候就來到家中，因此社會化十分充足，親人也親狗，最愛吃鮮食、熟肉、蔬果，只要能進肚子裡都喜歡。飼主提到，因為肉圓愛撒嬌的個性，經常會露肚皮找人摸摸肚肚，所以這次被發票「偷襲」估計也是以為有人要摸牠，才會馬上躺下要討摸。

▲肉圓個性親人親狗愛撒嬌。（圖／貢丸x肉圓＠frenchie_doggy提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



爸爸分享道，家人稱呼肉圓翻滾的動作為「臭狗滾」，尤其是吃飽和上完廁所時，都有這套必經流程，所以才能做到動作行雲流水、一氣呵成。可愛的瞬間在Threads上發佈後，不少網友紛紛笑倒留言「被一千萬砸中真的很痛吧！」、「對獎了嗎？」、「看來是頭獎等級的發票」、「演技略顯浮誇」、「懷疑牠上輩子是足球員」，肉圓超誇張的反應獲得1.4萬次按讚。

▲主動翻肚討摸摸是肉圓的可愛技能之一。（圖／貢丸x肉圓＠frenchie_doggy提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）