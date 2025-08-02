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救貓天使大叔是他！　透露發現過程「很多駕駛幫掩護」

記者李依融／採訪報導

網友在塞車時見到前車大叔救貓，暖心畫面在網路上感動許多人，《ETtoday寵物雲》找到這位救貓的王先生，他說其實當下很多人一起幫忙救貓咪，現在小貓已經有溫暖的新家了！

塞車救貓。（圖／王先生提供）

▲虎斑貓在許多駕駛的掩護下，成功獲救。（圖／王先生提供）

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王先生表示，當時載著女兒塞在苗栗往頭份的車陣中，看到左側車子突然停下，前面還有2、3台車的空間，他覺得很奇怪，仔細一看就看到有一隻好小好小的幼貓，接著小貓跑進前面車底，「是隔壁司機先看到的，他在車內示意我會掩護我，好讓我去救貓咪」。他謙虛地表示，「只是我衝比較快而已，其實小貓獲救很多人幫忙」。

塞車救貓。（圖／王先生提供）

▲王先生的女兒很開心小貓得救了。（圖／王先生提供）

▲小貓現在有新家了。（影／王先生提供）

王先生分享，自己一直有養貓狗，愛貓「跳跳」最喜歡躺在小水溝裡，胖嘟嘟的身材塞滿水溝，不過跳跳在去年離世，另外還有一隻活潑的米克斯黑狗叫做「黑皮」，所以看到有貓咪需要幫助，才會立刻伸出援手，當下女兒也很希望小貓得救。目前小虎斑貓已經被領養，在新家很開心地與大貓咪玩耍，他也很開心小貓有好歸宿。

塞車救貓。（圖／王先生提供）

▲王先生以前養的愛貓「跳跳」。（圖／王先生提供）

▲王先生的愛犬黑皮。（影／王先生提供）

關鍵字： 救貓暖心

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