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天雨路滑27公斤柯基突掰咖　平板推車運送爸調侃「運豬車」

▲爸爸推著疑似扭到腳的王Leo，笑說像是一台運豬車。（圖／網友@wang209209提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

實習記者陳安榆／採訪報導

我不是胖，只是有點肉！嘉義市8歲的「王Leo」超級愛吃，目前體重已經達到27.2公斤，近日連續下雨，王Leo出門散步突然走路一拐一拐的，飼主懷疑牠是不是扭到腳，便用平板推車帶牠回家。王Leo實心的身材讓爸爸忍不住發文調侃像一台「運豬車」，壯碩的身材塞滿整台車。

▲天雨路滑！27公斤柯基疑「扭到腳」　平板推車運送爸調侃：運豬車。（圖／網友@wang209209提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

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▲王Leo很受大家喜愛，也很喜歡找人摸摸。（圖／網友@wang209209提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

王Leo很親人、愛撒嬌，基本上完全不挑食，什麼都吃。飼主王先生約半年前帶著狗狗從基隆搬到嘉義，基於Leo喜歡人的個性，牠每天都會去家中附近的咖啡廳「被撸」，收穫不少喜愛。這天牠疑似滑倒拐到腳，爸爸嚇壞了趕緊借用店家的推車幫忙將Leo「運」回家。

▲天雨路滑！27公斤柯基疑「扭到腳」　平板推車運送爸調侃：運豬車。（圖／網友@wang209209提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲▼王Leo擁有特殊的異瞳。（圖／網友@wang209209提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲天雨路滑！27公斤柯基疑「扭到腳」　平板推車運送爸調侃：運豬車。（圖／網友@wang209209提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

Leo休息後情形還是不見好轉，王先生便於隔天帶毛孩前往獸醫院檢查，獸醫師表示「其實不是扭傷」，反而是Leo的腳掌角質化才會造成疼痛。事實上，有些狗狗的腳掌墊會有角化過度的症狀，易讓牠們的腳腳皮膚變得乾燥、堅硬和敏感，需要定期清理按摩。本來打算開啟減重計畫的Leo如今腳腳不舒服，只能先暫停，爸爸目前先每天替牠按摩肉墊跟不讓走太多路來舒緩牠的症狀，期望能夠早日康復。

關鍵字： 柯基推車扭到腳腳掌角質化

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