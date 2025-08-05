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脫毛鳳頭鸚鵡被丟掉　趴新媽媽懷裡變成「搞笑大師」

記者李依融／綜合報導

脫毛的鳳頭葵花鸚鵡「甜豆(Sweet Pea)」依偎在新媽媽胸口，這個瞬間成為牠們特殊連結的開始，也象徵著一段改變彼此生命的緣分。甜豆5年前因壓力掉光羽毛，翅膀受傷無法再飛，前飼主「不要牠了」，新媽媽一看到發文，就立刻說「我來養」。

起初甜豆的健康狀況堪憂，牠經常癲癇發作，直到被新媽媽收養後才逐漸獲得治療。為了治好甜豆，媽媽帶牠到處求醫，甚至特地從愛達荷州開車到鹽湖城找專門的鳥類醫生，經過一段時間的努力，甜豆的狀況有了顯著改善，牠的羽毛也逐漸長回，變得更冷靜且信任人類。

鸚鵡甜豆。（圖／翻攝自IG@the_parrot_lady）

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▲甜豆變得自信快樂，開朗許多。（圖／翻攝自IG@the_parrot_lady）

恢復健康的甜豆也變成家裡的快樂源泉，最近牠跟一個自閉症男孩變成好朋友，牠輕輕走向對方，並溫柔地坐在身旁，發出親近的咕嚕聲。媽媽說，甜豆很有感知他人情緒的能力。

儘管經歷過身心上的挑戰，甜豆現在的性格開朗甚至帶著些許幽默感。牠會因為得不到零食，而假裝「一瘸一拐」，被媽媽暱稱為稱為「戲劇教母(Drama Mama)」。此外甜豆與家中狗狗Copper也建立了特殊的友誼，牠還會模仿Copper吠叫，常常逗得大家哈哈大笑。

媽媽說，甜豆給牠無條件的愛，「每次我回家，牠都會像小狗一樣歡迎我」，她認為並不是自己拯救了甜豆，「是牠拯救了我。」

鸚鵡甜豆。（圖／翻攝自IG@the_parrot_lady）

▲甜豆跟家裡的狗狗是好朋友。（圖／翻攝自IG@the_parrot_lady）

關鍵字： 鸚鵡鳳頭鸚鵡鸚鵡脫毛鸚鵡掉毛

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