雞媽媽每天早上「飛奔到貓床下蛋」　網爆笑：想讓小雞當毛孩

▲母雞每天堅持到貓床下蛋。（圖／翻攝自TikTok／chrizzybear）

記者李振慧／綜合報導

國外一名飼主分享，所養的母雞每天早上第一件要事，就是衝到貓床裡面下蛋，就像深怕位置會被其他母雞搶走一樣，但明明沒有其他母雞和牠搶位置，影片爆紅獲得420多萬。

飼主在TikTok上分享，早上當她把母雞放出雞舍時，其中一隻母雞立即飛快往車庫裡面衝，就像是在執行緊急任務一樣，想要成為第一個抵達貓床的動物。

母雞抵達車庫後，先確認貓盆中有沒有食物，不斷四處張望確定附近沒有其他動物後，才跑到小床下蛋，同樣的行為每天都會上演，即使有時貓床被故意換地方，牠也能認出並且下蛋，令飼主覺得十分有趣。

影片獲得上萬網友留言，「母雞奔跑的樣子太可愛了」、「雞媽媽想讓小雞像毛孩一樣長大吧」、「雞媽媽是為了給孩子更好的未來而跑啊」、「母雞發現貓床被挪動時好像生氣了，哈哈」、「牠需要自己的專屬貓床」。