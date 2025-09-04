狗狗聞到「焦慮氣味」竟變超悲觀？壓力不只影響自己「毛小孩」也會心情低落！

▲小心！你的壓力正在「傳染」給狗狗！（圖／Pexels，下同）

記者萬玟伶／綜合報導

現代人壓力山大，無論是職場挑戰還是為了生活煩憂，常常都讓人情緒緊繃。但毛拔麻可能沒想到，這些壓力不只影響自己，還會悄悄影響到毛孩。台灣不少家庭將狗狗視為家人，卻沒想到，當人焦慮時，狗狗其實也能「聞」得到！根據《Scientific Reports》刊登的研究，當狗狗嗅到焦慮人類的氣味後，行為會出現明顯變化，甚至比平時更悲觀。

[廣告]請繼續往下閱讀...

狗狗嗅覺靈敏到驚人，人類壓力氣味無所遁形

最新研究揭示，焦慮汗液竟讓毛孩對世界態度更悲觀？研究團隊指出，狗狗的嗅覺比人類靈敏 10萬倍，能嗅出癌症、炸彈甚至數天前的氣味。此次研究就是聚焦在人類情緒氣味對狗狗的影響。

當狗狗聞到焦慮人類的汗液樣本後，牠們對新事物的反應變得遲疑且悲觀。相比之下，放鬆人類的氣味則沒有造成顯著影響。該研究第一作者Zoe Parr-Cortes表示，「人與狗同樣是群居動物，彼此之間存在情緒傳染。能嗅出同伴的壓力，過去對生存或許有幫助，因為這代表同伴已經察覺到威脅。」

實驗設計還原細節，毛孩行為反應一覽無遺

焦慮氣味讓狗狗遲疑靠近，放鬆氣味卻毫無影響？為了得到答案，研究團隊邀請11名志願者，在他們進行數學與公開演講的任務時，收集他們的汗液、唾液與呼吸樣本，再與放鬆狀態下的樣本進行對照。

隨後，研究人員讓18隻狗狗在實驗室裡測試對「新位置食物碗」的反應。結果顯示——狗狗在聞過焦慮氣味後，靠近新碗的速度顯著變慢，顯示牠們對食物的期待降低，呈現更悲觀的判斷。

專家觀點有分歧，行為動機成另一種可能

然而，康乃爾大學獸醫學院榮譽教授Katherine A. Houpt提出另一種觀點，「這或許不是改變狗狗的決策，而是降低牠們對食物的動機。就像人類在高度緊張時，也比較不會想吃零食。」

專家提醒，正向陪伴能讓狗狗幸福也讓關係更穩固

科學家一致認為，這項研究再次證明狗狗對人類情緒的敏感度極高，即使是陌生人的壓力氣味也能影響牠們的行為。Parr-Cortes強調，「與狗狗的互動最好建立在快樂、正向的基礎上。透過正向強化與愉快陪伴，才能讓毛孩保持幸福，也維持最佳的人寵關係。」