ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

幫浪浪升級營養餐！東森寵物攜手希爾思實踐長期承諾　連三年捐糧送愛不間斷

▲▼ 東森寵物捐飼料新北市流浪動物之家 。（圖／記者徐文彬攝）

▲東森寵物攜手希爾思透過「你買糧，我捐糧」活動，於今（17）日捐糧2000公斤給新北市板橋流浪動物之家。（圖／記者徐文彬攝，下同）

記者楊智雯／新北報導

毛孩是家人，愛要不間斷！東森寵物長年秉持企業社會責任，與希爾思連續三年合作推動「你買糧，我捐糧」，於今（17）日捐贈共2000公斤飼料與罐頭給新北市板橋流浪動物之家，為上千隻毛孩送上實質的營養支持與溫暖，現場由東森寵物總經理李頌齡、希爾思總經理哈迪克（Hardik Jhaveri）及新北市動保處副處長陳昭安共同出席捐糧儀式，更走進犬舍與貓舍探視毛孩，「路克」與「皮蛋」等浪浪也熱情上前迎賓，搖尾與撒嬌回應氣氛溫馨又療癒。

▲▼ 東森寵物捐飼料新北市流浪動物之家 。（圖／記者徐文彬攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲由東森寵物總經理李頌齡（中）、希爾思總經理哈迪克（右）及新北市動保處副處長陳昭安（左）共同出席捐糧儀式。

▲▼ 東森寵物捐飼料新北市流浪動物之家 。（圖／記者徐文彬攝）

▲今年捐糧更著重在「營養升級」，除了乾糧之外也加入罐頭。

板橋流浪動物之家以細緻照護著稱，對生病或特殊狀況的貓狗皆採分房照顧，並積極推廣黑狗與米克斯認養，優質營養能提升動物免疫力與毛色狀態，也能幫助牠們更快找到家，當浪浪健康又有光澤時，被領養的機會就更高，因此今年捐糧更著重在「營養升級」，除了乾糧之外也加入多元化的高營養罐頭，物資的營養價值與單價更高，可以提供更全面的照護能量。

▲▼ 東森寵物捐飼料新北市流浪動物之家 。（圖／記者徐文彬攝）

▲東森寵物總經理李頌齡表示未來將投入更多長期的公益計畫。

東森寵物總經理李頌齡表示，「你買糧，我捐糧」公益合作已邁入第三年，除了努力達成捐糧目標，很開心有民眾已經熟知東森寵物有捐糧活動，就算沒有飼養寵物也會來買糧食參與捐糧，東森寵物不只有捐糧，有鑒於流浪動物急需個家，目前北中南多數門市皆定期舉辦認養活動，例如近期在新莊旗艦店的認養活動，提供更多平台讓收容所的流浪動物能被更多人看見，藉此更有效地提升整體的認養率，讓這份愛心力量持續流動。

▲▼ 東森寵物捐飼料新北市流浪動物之家 。（圖／記者徐文彬攝）

▲希爾思總經理哈迪克強調，與東森寵物的合作關係是對動物健康的長期承諾。

希爾思長期在全球幫助動物，包括捐贈飼料給收容所和災區的流浪動物，並與動物保護組織合作，為需要特殊營養的動物提供處方飼料，因此連續三年與東森寵物合作捐糧公益活動，希爾思總經理哈迪克強調，希爾思的核心精神是讓浪浪「不只是吃得飽，而是吃得更好」，透過科學營養配方，提升寵物的健康與生活品質，此次捐贈特別針對收容所動物的多元需求，提供了乾糧與罐頭等更多元的糧食，其中罐頭能為動物提供水分補充，捐贈品項中甚至包含了處方飼料，以確保有特殊營養需求的動物也能得到良好的照護。

哈迪克指出，提供高品質的營養，能讓收容所的動物保持健康和亮麗外觀，這將顯著增加牠們被領養的機會，並觀察到台灣寵物家長對毛孩展現出高度的愛，將其視為家庭成員，因此對提供「最佳營養」的需求特別高，而希爾思的科學營養正符合此需求。

▲▼ 東森寵物捐飼料新北市流浪動物之家 。（圖／記者徐文彬攝）

▲▼東森寵物總經理李頌齡與希爾思總經理哈迪克進入貓舍與可愛的貓咪互動。

▲▼ 東森寵物捐飼料新北市流浪動物之家 。（圖／記者徐文彬攝）

在走訪板橋流浪動物之家時，東森寵物總經理李頌齡與希爾思總經理哈迪克特地親自進入犬舍與貓舍，與浪浪們親切互動、玩耍。據了解，板橋流浪動物之家去年中進行貓舍改造，將貓瘟痊癒的貓咪以「一間一籠」的塑膠隔板分開，避免交叉感染，讓貓咪能在更安全舒適的環境中等待被領養，兩位總經理看到貓咪們在升級後的空間中自在翻滾、親人撒嬌，臉上都露出笑容，。

▲▼ 東森寵物捐飼料新北市流浪動物之家 。（圖／記者徐文彬攝）

▲李頌齡總經理笑說「每一隻都超可愛、超乖」！

園區內的戶外活動空間也相當寬敞，黑狗與米克斯犬們在陽光下奔跑、搖尾迎賓，展現活潑又溫馴的一面。李頌齡總經理笑說「每一隻都超可愛、超乖！」其中名為「皮蛋」的小狗更是全場焦點，為了多吃幾口零食而乖乖坐在一旁等待，模樣萌翻所有人。

▲▼ 東森寵物捐飼料新北市流浪動物之家 。（圖／記者徐文彬攝）

▲希爾思總經理哈迪克讚賞米克斯路克個性沉穩。

新北市動保處指出，新北市流浪動物的認養率是全台第一，這要歸功於收容所穩定的照護品質與不間斷的外出認養活動。只要多走出場館舉辦認養會，就能有效提升毛孩被看見與領養的機會，為了讓更多浪浪找到幸福歸宿，收容所近年也積極推廣認養黑狗與米克斯犬，努力打破社會對毛色與品種的刻板印象，這次在東森寵物與希爾思捐贈的高營養飼料與罐頭支持下，期盼浪浪們都能保持健康、亮麗的外型，增加被認養的機會，同時也呼籲民眾落實「以領養代替購買、終養不棄養」。

▲▼ 東森寵物捐飼料新北市流浪動物之家 。（圖／記者徐文彬攝）

▲東森寵物和希爾思皆期盼能一同促進動物福利。

關鍵字： 東森寵物希爾思捐糧新北市板橋流浪動物之家公益愛心雲王令麟公益

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【有種語言叫雙黃燈】後車暖心禮讓換車道 前車閃燈回謝

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

東森寵物攜手希爾思「捐6000公斤飼料」　幫收容所流浪動物加菜！

救援貓報恩「把老鼠丟鍋中加菜」　女主人看監視器畫面崩潰

她每天向貓抱怨老闆　喵星人第一次見面就認出「哈氣撲打」

鄰居搬家狗狗癡等到重傷癱瘓　她收養10年到處旅行：一起感受世界

台灣獼猴悠閒逛內湖科學園區　目擊驚呼：牠肥嘟嘟的

帶3公尺河口鱷到立法院「野放抗議」　警方設拒馬包圍隔離

故宮也有汪汪隊！4隻偵爆犬「全國唯一」　任務保護文物

蛇寶玩「真實版貪食蛇」鑽管道穿來穿去　出口探頭萌翻媽

失蹤4年橘貓回家　女見「驚人變化」再迎心碎結局：到底經歷了啥

項圈橘貓「芬達」內湖遊蕩被通報　飼主離世剩牠流落街頭

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

高齡貓咪天天巡房顧寶寶　一聽哭聲秒溫柔踏踏安撫

阿金超愛舔主人的光頭　被制止時還咬對方手XD

貓咪頭上被貼紙黏著弄不掉　帥狗狗登場霸氣幫取下閃人

魔鏡～誰是世上最帥的狗勾？　牠兩腳站立照鏡子奴才笑瘋

長毛秋田2周沒見到爸爸　見他回家一臉矇：你誰？

倉鼠嗨玩「飆速風火輪」媽無奈：一定要甩飛才開心

偷吃滑蛋牛肉被媽抓包　貓咪死守肉肉變拔河賽

以為爸爸不在　愛貓「咬玩具大哭」他心疼：每次聽到都很捨不得

搜救犬下班變貪吃狗勾　牠站起來拜託還被打槍

長頸鹿寶寶剛出生好睏！　軟Q脖子左搖右晃萌翻網

救援貓報恩「把老鼠丟鍋中加菜」　女主人看監視器畫面崩潰

度假被狂暴流浪貓咬傷　女多虧「2愛犬救命」差點死於狂犬病

幫浪浪升級營養餐！東森寵物攜手希爾思實踐長期承諾　連三年捐糧送愛不間斷

帶3公尺河口鱷到立法院「野放抗議」　警方設拒馬包圍隔離

狗狗看家把行動電源當潔牙骨啃　突冒煙「碰！」爆炸起火

狗狗把「鋰電池當玩具亂咬」爆火花　消防隊主人發現住家失火嚇

毛孩派對週末登場！　南港喜樂廣場×東森廣場K區雙地齊嗨

台灣獼猴悠閒逛內湖科學園區　目擊驚呼：牠肥嘟嘟的

鄰居搬家狗狗癡等到重傷癱瘓　她收養10年到處旅行：一起感受世界

台灣邁入「一寶兩寵」元年！　陪伴經濟是消費驅動的核心力

加拿大高齡醫學權威Rockwood教授參訪南消　深化防災醫療合作

金鐘獎／王世堅來了！邰智源「披頭散髮」神模仿全笑翻　網一面倒讚爆

44歲孫淑媚西裝裡面「只穿深V Bra」　真實狀態被讚：根本韓女團

金鐘獎／《夜市王》奪創新獎！董事長激動感謝：沒有夜市老闆，沒有《夜市王》

50歲後「1部位骨折」死亡率達2成！　醫警告：勿輕忽骨質疏鬆

母靈堂前摟小三被目擊！台中男喊「吸太大力了」　妻子心碎離婚

不斷更新／金鐘60節目即時得獎名單！　《夜市王》獲創新獎

又形成堰塞湖！　內政部：太魯閣國家公園全區封閉「民眾全數撤離」

獨／國內外40網紅齊聚助攻高雄觀光　陳其邁現身狂被問：粉紅髮呢

屏東爆首例高病原禽流感　撲殺鹽埔鵪鶉場近12萬隻防堵疫情

寵物動物熱門新聞

貓報恩「把老鼠丟鍋中」　幫主人加菜

貓初次見奴才老闆　衝上去哈氣撲打

癱瘓汪被收養10年　媽帶牠看世界

台灣獼猴閒逛內科　目擊驚呼：好肥

帶河口鱷到立法院抗議　警方拒馬包圍

故宮也有汪汪隊！4警犬保護文物

家有真實版貪食蛇　管道探頭超萌

失蹤4年橘貓奇蹟回家　女見「驚人變化」心碎

項圈橘貓內湖遊蕩　飼主竟已離世

汪啃行動電源當潔牙骨　突爆炸起火

中途小貓一走　原住貓心碎到處找

狗狗把鋰電池當玩具咬　主人發現住家失火

牧羊犬對「隔壁車貓咪」狂吠　女一看：誤會大了

度假被浪貓咬傷染狂犬病　女被2愛犬救命

讀者迴響

熱門新聞

貓報恩「把老鼠丟鍋中」　幫主人加菜

貓初次見奴才老闆　衝上去哈氣撲打

癱瘓汪被收養10年　媽帶牠看世界

台灣獼猴閒逛內科　目擊驚呼：好肥

帶河口鱷到立法院抗議　警方拒馬包圍

故宮也有汪汪隊！4警犬保護文物

家有真實版貪食蛇　管道探頭超萌

失蹤4年橘貓奇蹟回家　女見「驚人變化」心碎

項圈橘貓內湖遊蕩　飼主竟已離世

汪啃行動電源當潔牙骨　突爆炸起火

中途小貓一走　原住貓心碎到處找

狗狗把鋰電池當玩具咬　主人發現住家失火

牧羊犬對「隔壁車貓咪」狂吠　女一看：誤會大了

度假被浪貓咬傷染狂犬病　女被2愛犬救命

貓阿貓踏踏哄孫　每天巡邏關心

熱門寵物影片

更多
是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

高齡貓咪天天巡房顧寶寶　一聽哭聲秒溫柔踏踏安撫

高齡貓咪天天巡房顧寶寶　一聽哭聲秒溫柔踏踏安撫

阿金超愛舔主人的光頭　被制止時還咬對方手XD

阿金超愛舔主人的光頭　被制止時還咬對方手XD

貓咪頭上被貼紙黏著弄不掉　帥狗狗登場霸氣幫取下閃人

貓咪頭上被貼紙黏著弄不掉　帥狗狗登場霸氣幫取下閃人

魔鏡～誰是世上最帥的狗勾？　牠兩腳站立照鏡子奴才笑瘋

魔鏡～誰是世上最帥的狗勾？　牠兩腳站立照鏡子奴才笑瘋

追蹤寵物雲

ETtoday寵物雲

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面