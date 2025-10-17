幫浪浪升級營養餐！東森寵物攜手希爾思實踐長期承諾　連三年捐糧送愛不間斷

▲東森寵物攜手希爾思透過「你買糧，我捐糧」活動，於今（17）日捐糧2000公斤給新北市板橋流浪動物之家。（圖／記者徐文彬攝，下同）

記者楊智雯／新北報導

毛孩是家人，愛要不間斷！東森寵物長年秉持企業社會責任，與希爾思連續三年合作推動「你買糧，我捐糧」，於今（17）日捐贈共2000公斤飼料與罐頭給新北市板橋流浪動物之家，為上千隻毛孩送上實質的營養支持與溫暖，現場由東森寵物總經理李頌齡、希爾思總經理哈迪克（Hardik Jhaveri）及新北市動保處副處長陳昭安共同出席捐糧儀式，更走進犬舍與貓舍探視毛孩，「路克」與「皮蛋」等浪浪也熱情上前迎賓，搖尾與撒嬌回應氣氛溫馨又療癒。

▲由東森寵物總經理李頌齡（中）、希爾思總經理哈迪克（右）及新北市動保處副處長陳昭安（左）共同出席捐糧儀式。

▲今年捐糧更著重在「營養升級」，除了乾糧之外也加入罐頭。

板橋流浪動物之家以細緻照護著稱，對生病或特殊狀況的貓狗皆採分房照顧，並積極推廣黑狗與米克斯認養，優質營養能提升動物免疫力與毛色狀態，也能幫助牠們更快找到家，當浪浪健康又有光澤時，被領養的機會就更高，因此今年捐糧更著重在「營養升級」，除了乾糧之外也加入多元化的高營養罐頭，物資的營養價值與單價更高，可以提供更全面的照護能量。

▲東森寵物總經理李頌齡表示未來將投入更多長期的公益計畫。

東森寵物總經理李頌齡表示，「你買糧，我捐糧」公益合作已邁入第三年，除了努力達成捐糧目標，很開心有民眾已經熟知東森寵物有捐糧活動，就算沒有飼養寵物也會來買糧食參與捐糧，東森寵物不只有捐糧，有鑒於流浪動物急需個家，目前北中南多數門市皆定期舉辦認養活動，例如近期在新莊旗艦店的認養活動，提供更多平台讓收容所的流浪動物能被更多人看見，藉此更有效地提升整體的認養率，讓這份愛心力量持續流動。

▲希爾思總經理哈迪克強調，與東森寵物的合作關係是對動物健康的長期承諾。

希爾思長期在全球幫助動物，包括捐贈飼料給收容所和災區的流浪動物，並與動物保護組織合作，為需要特殊營養的動物提供處方飼料，因此連續三年與東森寵物合作捐糧公益活動，希爾思總經理哈迪克強調，希爾思的核心精神是讓浪浪「不只是吃得飽，而是吃得更好」，透過科學營養配方，提升寵物的健康與生活品質，此次捐贈特別針對收容所動物的多元需求，提供了乾糧與罐頭等更多元的糧食，其中罐頭能為動物提供水分補充，捐贈品項中甚至包含了處方飼料，以確保有特殊營養需求的動物也能得到良好的照護。

哈迪克指出，提供高品質的營養，能讓收容所的動物保持健康和亮麗外觀，這將顯著增加牠們被領養的機會，並觀察到台灣寵物家長對毛孩展現出高度的愛，將其視為家庭成員，因此對提供「最佳營養」的需求特別高，而希爾思的科學營養正符合此需求。

▲▼東森寵物總經理李頌齡與希爾思總經理哈迪克進入貓舍與可愛的貓咪互動。

在走訪板橋流浪動物之家時，東森寵物總經理李頌齡與希爾思總經理哈迪克特地親自進入犬舍與貓舍，與浪浪們親切互動、玩耍。據了解，板橋流浪動物之家去年中進行貓舍改造，將貓瘟痊癒的貓咪以「一間一籠」的塑膠隔板分開，避免交叉感染，讓貓咪能在更安全舒適的環境中等待被領養，兩位總經理看到貓咪們在升級後的空間中自在翻滾、親人撒嬌，臉上都露出笑容，。

▲李頌齡總經理笑說「每一隻都超可愛、超乖」！

園區內的戶外活動空間也相當寬敞，黑狗與米克斯犬們在陽光下奔跑、搖尾迎賓，展現活潑又溫馴的一面。李頌齡總經理笑說「每一隻都超可愛、超乖！」其中名為「皮蛋」的小狗更是全場焦點，為了多吃幾口零食而乖乖坐在一旁等待，模樣萌翻所有人。

▲希爾思總經理哈迪克讚賞米克斯路克個性沉穩。

新北市動保處指出，新北市流浪動物的認養率是全台第一，這要歸功於收容所穩定的照護品質與不間斷的外出認養活動。只要多走出場館舉辦認養會，就能有效提升毛孩被看見與領養的機會，為了讓更多浪浪找到幸福歸宿，收容所近年也積極推廣認養黑狗與米克斯犬，努力打破社會對毛色與品種的刻板印象，這次在東森寵物與希爾思捐贈的高營養飼料與罐頭支持下，期盼浪浪們都能保持健康、亮麗的外型，增加被認養的機會，同時也呼籲民眾落實「以領養代替購買、終養不棄養」。

▲東森寵物和希爾思皆期盼能一同促進動物福利。