壽山動物園非洲獅「大姊」高齡癌逝　經典獅吼聲成絕響

▲壽山動物園明星動物非洲獅「大姊」本月癌逝 。（圖／壽山動物園提供）

▲壽山動物園明星動物非洲獅「大姊」本月癌逝 。（圖／壽山動物園提供）

記者許宥孺／高雄報導

壽山動物園傳出悲訊！非洲獅「大姊」因罹患癌症，保育員發現牠近期食慾不佳，經過醫療救治後，病況未見好轉，病情甚至急轉直下，於本月離世。園方表示，「大姊」高齡20多歲，換算人類年紀相當80歲，園方同仁和保育員都感到萬分不捨，感謝「大姊」多年來為無數遊客帶來的歡樂與陪伴。

非洲師「大姊」在壽山動物園算是小有名氣的明星，許多遊客都對於牠的獅吼聲相當有印象，牠以親人且活潑的個性深受園方同仁與遊客喜愛。

▲壽山動物園明星動物非洲獅「大姊」本月癌逝 。（圖／壽山動物園提供）

▲非洲獅「大姊」喜歡和遊客互動，不少遊客都認得牠的獅吼功 。（圖／壽山動物園提供）

園方回憶道，「大姊」總是迫不及待地衝往展場活動；傍晚時分則會到大貓廊道與遊客互動。每當閉園前響起獅吼聲，就是她與獅群夥伴「小乖」、「二哥」、「小辛」共同的「下班暗號」。而在公獅「二哥」面前，這位獅群女王又會流露柔情的一面，幫「二哥」仔細梳理鬃毛後，靜靜地靠近。

負責照顧「大姊」的保育員李宥逸表示，當發現「大姊」出現食慾不佳症狀時，醫療團隊立即展開檢查與治療，並安排轉送至屏東科技大學動物醫院進行電腦斷層掃描。儘管醫療團隊竭盡全力協助，「大姊」的病情仍在短時間內急遽惡化，獸醫後續檢查發現已出現血樣腹水，最終因病況迅速惡化而不幸離世。

▲壽山動物園明星動物非洲獅「大姊」本月癌逝 。（圖／壽山動物園提供）

▲非洲獅「大姊」換算人類年紀已80歲 。（圖／壽山動物園提供）

園方表示，雖然「大姊」已離開我們，但牠留下的溫柔身影與美好回憶，仍深深烙印在每位同仁與遊客心中。目前園內新加入的非洲獅「布蕾」已順利融入獅群，偶爾展現的呆萌舉動，彷彿延續著「大姊」帶來的歡笑。

不少遊客感嘆，「每次去，最期待的就是聽到她的獅吼聲。謝謝『大姐』曾經的陪伴，讓我和我的孩子有機會如此進距離欣賞妳」、「看起來完全沒有老態，謝謝園方、保育員和獸醫師們照顧動物們」、「大姊沒病痛了」、「天啊，很捨不得，那剩下2哥應該很難過吧，感覺他們感情很好的」、「祝非洲獅大姊永遠在無垠的草原上奔馳」。

▲壽山動物園明星動物非洲獅「大姊」本月癌逝 。（圖／壽山動物園提供）

▲▼「大姊」經過醫療團隊救治，但病情迅速惡化。（圖／壽山動物園提供）

▲壽山動物園明星動物非洲獅「大姊」本月癌逝 。（圖／壽山動物園提供）

