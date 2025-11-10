ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
窩拿去洗米克斯暫睡小床　大長腿無處安放表情好無辜

▲洗窩窩「米克斯犬」暫睡博美小床　大長腿無處安放！表情好無辜。（圖／Threads @renger0919提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲庫里努力塞進小窩窩中。（圖／Threads@renger0919提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

實習記者陳安榆／採訪報導

大長腿無處安放啦！新北市2歲的米克斯犬「庫里」超黏人，這天牠的專屬大窩被拿去洗，故暫時給牠博美弟弟睡的小窩過渡。一臉疑惑的牠將身體塞進小小的床內，手手努力折起來藏好，表情超級無辜，搞笑畫面讓家長決定再幫牠添置幾個睡床，貼文獲得7萬次瀏覽。

▲洗窩窩「米克斯犬」暫睡博美小床　大長腿無處安放！表情好無辜。（圖／Threads @renger0919提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

請繼續往下閱讀...

▲大長腿和弟弟的窩對比起來真的差超多。（圖／Threads @renger0919提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

庫里的個性成熟穩重，但是超級愛撒嬌，恨不得24黏在主人身上。牠是超級貪吃怪，永遠吃不飽，只吃一顆飼料也很開心，最愛吃肉肉、乾飼料，鮮食最喜歡吃鮭魚，最喜歡的玩具有熊熊和青蛙的娃娃。其實庫里在家有兩個窩，不過牠平常偏心愛睡在同一個上。牠平時和博美弟弟「小葵」的感情很好，這次借睡牠的床也沒有吵架，反而還硬塞在一起。

▲洗窩窩「米克斯犬」暫睡博美小床　大長腿無處安放！表情好無辜。（圖／Threads @renger0919提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲兄弟倆平時的感情超好，弟弟小葵超黏哥哥。（圖／Threads @renger0919提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

媽媽看到無奈的庫里後，直言「看起來像馬東石拿kitty小杯子的即視感」，著手再買更多備用的床。庫里的大窩曬乾回來後就開心了，弟弟小葵也照常和哥哥黏在一起。雖然平時小葵總愛欺負哥哥，但庫里面對調皮的弟弟總是給予無限的包容，兩隻毛孩溫馨的照片讓一票人融化。

▲洗窩窩「米克斯犬」暫睡博美小床　大長腿無處安放！表情好無辜。（圖／Threads @renger0919提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲溫柔的庫里是家中的開心果，也是弟弟最依賴的哥哥。（圖／Threads @renger0919提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

關鍵字： 米克斯折手手

