路上「後照鏡突鑽出活蛇」亂晃　情侶目睹嚇壞急停車報案

▲後照鏡鑽出活蛇。 （圖／翻攝自X）

記者李振慧／綜合報導

印度坦米爾納德邦(Tamil Nadu)一名司機路上遇到恐怖事件，當他駕駛在交通繁忙的馬路上時，後照鏡裡面竟然鑽出一條小蛇，拼命掙扎想要脫困，嚇得他立刻停車，找動物救援人員到場幫忙。

事件發生在坦米爾納德邦當地公路Namakkal-Salem Road，影片中可看到，一名駕駛開車在路上時，驚見一條小蛇竟然從後照鏡中鑽出來，蛇的體型雖然不大，但拼命掙扎、不停晃動，把駕駛和女友嚇了一大跳。

⚠️ Safety Alert for Drivers!



Shocking Incident on Namakkal–Salem Road: Snake Discovered Inside Car’s Side Mirror While Driving



As the cold and rainy season sets in, motorists are urged to be extra cautious before hitting the road. Always inspect your vehicle thoroughly… pic.twitter.com/AOGzVdArxi — Karnataka Portfolio (@karnatakaportf) November 11, 2025

2人擔心小蛇有可能會跑到車內，後來決定停下車，撥打野生動物救援電話找專家到場幫忙。影片被當地政府分享在社群網站X上，獲得100多萬點閱，發文者表示，「駕駛在行車途中發現活蛇，幸好他及時停車，避免發生更危險的情況」。

貼文中還提醒民眾，司機在寒冷天氣發動車子前最好仔細檢查，因為小動物為了取暖經常會躲在車內，「保持警惕、小心安全，幾分鐘的預防措施，通常可以幫助避免發生事故」。