搜救犬貝塔離世　曾在花蓮震災立功退休生活被全力寵愛

▲貝塔是新北市搜救犬隊的優秀前輩，於2021年退休。（圖／翻攝自Ntfd-K9 大埔分隊）



記者李依融／綜合報導

新北市搜救犬貝塔(Beta)踏上了彩虹橋，結束作為英勇汪汪隊與貼心毛孩的一生，新北犬隊小隊長凌國智寫了一封信，提到與貝塔從零到一路過關斬將的過程，「只要是和祢值勤我就很放心」，感謝貝塔的領養家人滿滿的關愛，也感謝貝塔教他許多事，而最想念的莫過那「無敵撒嬌能力」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲貝塔小時候天真可愛的模樣。（圖／翻攝自Ntfd-K9 大埔分隊）

▲貝塔通過層層訓練與考核，成為獨當一面的搜救犬投入工作之中。（圖／翻攝自Ntfd-K9 大埔分隊）

貝塔6個月大時加入警犬隊，一路過關斬將通過國際搜救犬考核，2018年在花蓮震災中找到第一名罹難者，一直以來在工作上的態度與能力都有卓越表現。凌國智說，一開始貝塔對人類還有些敏感，「但好險祢最信任我」，彼此一起從零開始學習，只要和貝塔一起搭檔，總是能讓他很放心，每個一同成長的回憶都非常珍貴。

▲貝塔的表現非常優異，讓領犬員很放心。（圖／翻攝自Ntfd-K9 大埔分隊）

貝塔在2021年以8歲年齡退役，後來被新家庭認養，新家人給貝塔無盡的關愛，經常一起出去玩，讓貝塔享受最開心的退休生活。凌國智提到，Beta一直以來都很喜歡參與人類生活的大小事，退休後還陪小主人一起參加科展，而那「無敵撒嬌能力」總是讓人非常窩心。

▲貝塔被超有愛的家庭收養，大家一起幫牠過生日。（圖／翻攝自Ntfd-K9 大埔分隊）

▲爸爸媽媽也會帶貝塔去盡情撿球玩耍。（圖／翻攝自Ntfd-K9 大埔分隊）

貝塔狗生退休，可以無病痛地自在奔跑了，凌國智叮嚀，「記得去找彩虹橋那端的學長姐報到，也保佑學弟妹出勤平安訓練順利喔」。網友們也給貝塔滿滿的祝福，「任務結束！大家都愛妳，好好地去彩虹橋上奔跑吧」、「祝福Beta，永遠的小天使」。

▲貝塔年紀大了腳不方便，家人還是願意抱著牠一起體驗美好的時刻。（圖／翻攝自Ntfd-K9 大埔分隊）