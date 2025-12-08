日本10年銷售第一！挑嘴貓也難以抵擋的五星美味冠軍「銀湯匙乾糧」新登場！

▲日本經典品牌銀湯匙推出乾糧新品，挑嘴貓也愛不釋口。

圖、文／嬌聯寵物銀湯匙提供

深受貓奴們喜愛的日本經典品牌「銀湯匙」，推出全新系列乾糧產品，讓無數家有挑嘴貓的飼主驚呼：「終於等到了！」不少飼主分享，家中貓咪對銀湯匙的濕食&零食情有獨鍾，因為其採用100%魚肉製成，香氣濃郁、口感滑順，總能瞬間勾起貓咪食慾。然而想要搭配別家品牌的乾糧主食時，貓咪卻興趣缺缺，再怎麼換品牌也難以討好。現在挑嘴貓愛的「銀湯匙」也有乾糧主食，簡直是貓奴們的救星降臨。對許多挑嘴貓飼主來說，餵食乾糧就像一場耐力賽——貓咪不愛吃、不肯吃、吃兩口就走，每天都得想辦法「變出新花樣」讓牠願意多吃幾口。

作為日本連續十年蟬聯貓食銷售冠軍的品牌，銀湯匙一貫堅持以最高標準呵護毛孩健康，此次全新乾糧延續其濕食系列廣受好評的高品質肉香風味，在營養配方上特別添加牛磺酸、Omega-3＆6 以及六種維他命，更精準控制鎂鈉攝取量，全面守護貓咪的毛髮、皮膚健康，照顧心血管與視力機能，加強保護貓咪的腎臟。無添加色素與護色劑，營養均衡無需額外補充營養品，且通過AAFCO國際寵物營養標準認證，讓飼主在安心選擇的同時，也為毛孩的每一口，注入健康成長的關鍵力量。因此一上市即引發話題與挑嘴貓奴的期待，讓挑嘴貓也難以抗拒。

【美味營養均衡，挑嘴貓也無法抗拒的命定乾乾】

許多飼主分享，為了讓貓咪多吃一口乾糧，常常都要混搭罐頭、餐包、肉泥，甚至親餵哄騙，仍難奏效。沒想到一試銀湯匙乾糧後，愛貓立刻被香氣吸引主動靠近，一口接一口發出酥脆咀嚼聲，讓飼主驚呼：「連最挑嘴的貓都吃得精光，終於找到命定乾乾了！」

▲在日本連續十年蟬聯貓食銷售冠軍，美味營養均衡。

銀湯匙全新推出的乾飼料其味道有別於其他市售品牌，以「第一成分為肉類」為核心訴求，嚴選鮮雞、鮮魚等高品質原料，充分滿足貓咪天生的肉食本能。主打「雞肉鮪魚」、「鮭魚鮪魚」、「羊肉鮪魚」三款人氣口味，另外搭配適量鰹魚粉點綴，讓乾糧不僅富含肉香，散發出撲鼻鮮味，形成多層次的香氣與豐富口感、涮嘴誘貓，讓挑嘴貓也難以抗拒。一口咬下，就像每日專屬的小點心，貓咪百吃不膩、津津有味。真正做到內外兼備的極致適口性。

▲銀湯匙乾糧香味撲鼻、好入口，讓毛孩食慾大增。

【多種保健乾糧，照顧每隻挑嘴貓的獨特需求】

▲銀湯匙專為助消化、化毛、腎臟保健設計的功能性乾糧。

銀湯匙這次除了推出三款人氣主食口味：雞肉鮪魚、鮭魚鮪魚、羊肉鮪魚外，更推出三種針對不同體質設計的保健型乾糧，終於讓飼主們找到真正「吃得下、吃得完」的解方！

• 助消化款（雞肉鮪魚）：採用銀湯匙專利配方：速崩顆粒與木質纖維素，乾糧進到胃裡能快速軟化崩解，幫助消化、減少嘔吐，對狼吞虎嚥型貓咪特別有幫助。

• 化毛款（雞肉鮪魚）：銀湯匙乾飼料特別添加天然纖維素，幫助毛球自然排出，減少因換毛或舔毛造成的毛球堆積。不少貓奴回饋表示，以前看到毛孩因毛球嘔吐總是感到心疼，現在吃乾乾就能改善狀況，也讓他們更安心。

• 腎臟保健款（雞肉鮪魚）：專為年長貓或水喝太少的貓設計，相較於銀湯匙其他保健型乾糧品項，此款磷含量降低20%，並調整鈉比例，減輕腎臟負擔，讓飼主更安心。

▲以「第一成分為肉類」為核心訴求，嚴選鮮雞、鮮魚等高品質原料，滿足貓咪天生的肉食本能。

很多飼主表示，以前試過無數種乾糧都失敗，家裡堆滿開封又沒吃完的飼料袋，真的很挫折。現在換成銀湯匙，不僅貓咪主動開吃，還吃得津津有味。無論是哪一種機能配方，挑嘴貓都照單全收，飼主們終於可以鬆一口氣，告別餵食焦慮！銀湯匙乾糧再次以其美味與實力證明，它不只是品牌經典，更是挑嘴貓日常的可靠夥伴。

【從濕食、零食到乾糧，銀湯匙全面照顧貓咪的每日飲食】

銀湯匙始終致力於提供貓咪美味又安心的餐食選擇，無論是一吃就愛上的乾糧、濕食罐頭、餐包，還是深受歡迎的喵湯匙肉泥、三明治脆餅等零食點心，每一款都陪伴著無數愛貓家庭的日常生活。

▲搭配適量鰹魚粉點綴，讓乾糧不僅富含肉香，還散發出撲鼻鮮味。

現在，銀湯匙更將照顧延伸到乾糧領域，不只滿足挑嘴貓的味蕾，也貼心針對各種營養需求推出對應配方，讓飼主不再為飲食煩惱，讓貓咪從早到晚，每一餐都吃得健康又開心。

就讓銀湯匙成為更多飼主與貓咪之間，一日三餐的信賴選擇。

►商品介紹：https://lihi.vip/o72gc

►喵比登五星評鑑：https://lihi2.com/2XRl2

►全台熱銷，登錄發票抽機票：https://maac.io/4Ieo6

►白癡公主推薦，銀湯匙乾糧 美味祕方大公開



