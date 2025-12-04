高纖飲食超有效！萌貓醞釀「巨作」　奴才一量：便便長達30公分

▲高纖飲食超有效，立倫醞釀巨作。（圖／花生放送＠peanut.watson提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



實習記者陳安榆／採訪報導

你家也有「便便藝術家」嗎？十歲的米克斯貓「立倫」是一隻被收編的浪浪，回家後居然好幾天才會上一次廁所，今年開始奴才擔心寶貝會有便秘的情形，就開始讓牠吃高纖飼料。沒想到立倫直接解放出一條長達30公分未斷開的便便，飼主PO文分享後還引來一票網友參加「曬屎」活動，紛紛貼出主子的作品炫耀。

▲奴才手邊剛好有量尺，一量居然長達30公分。



飼主蘇蘇和《ETtoday寵物雲》分享，立倫的個性穩重、不爭不搶，是完美的大哥哥，最喜歡在軟軟的窩上踏踏。蘇蘇剛搬進新工作室後就發現立倫是一隻外向的貓貓，身為浪浪居然不害怕接近，甚至是隔著玻璃與同事的貓對看。可愛畫面讓一群人笑稱是「羅密歐與茱麗葉」，直到看見剪耳才發現牠也是公貓，因此改名為立倫。

▲立倫與花生初次相遇。



▲如今兩隻貓貓感情超好。



▲立倫（左）和花生（右）。



剛搬進新工作室的蘇蘇在附近發現大型糞便，質疑是附近有養寵人未清理，還特地留紙條在門口提醒。後來卻發現像是黃金獵犬才會有的排泄物大小，居然就是立倫本貓的作品。回家的立倫可能有點懶得動，上廁所的時間要間隔好幾天，蘇蘇從今年開始讓牠連續吃好幾個月的高纖飼料、促進腸胃蠕動的保健品跟貓草。可能是透過「時間的醞釀」，才會有這次如此驚人的超長便便，當時奴才手邊剛好有捲尺，一量才發現居然長達30公分。

▲當時被虐的立倫，稍微康復的樣貌。



蘇蘇回憶，其實剛開始並沒有打算要收編立倫，原因之一是因為家中已有數隻貓貓。不料當時在北市延吉街居然發生一起連續虐貓案，19隻貓咪慘遭腐蝕藥劑攻擊，而立倫就是其一。被攻擊兩次的牠，第一次傷及後腿，爾後則是整個背部皮開肉綻。蘇蘇與附近的TNR協會一起花了好幾天才誘捕送醫，出院的時候就帶回工作室了。她回想起當時慘烈的畫面，呼籲所有愛貓人，都不要放養，也不要餵食浪浪，愛牠就帶回家，因為不知道毛孩在外面會受到什麼傷害。

▲如今的立倫擁有一個永遠、溫暖的家。