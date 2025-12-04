ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

高纖飲食超有效！萌貓醞釀「巨作」　奴才一量：便便長達30公分

▲高纖飲食超有效！萌貓醞釀「巨作」　奴才一量：便便長達30公分。（圖／花生放送＠peanut.watson提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲高纖飲食超有效，立倫醞釀巨作。（圖／花生放送＠peanut.watson提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

實習記者陳安榆／採訪報導

你家也有「便便藝術家」嗎？十歲的米克斯貓「立倫」是一隻被收編的浪浪，回家後居然好幾天才會上一次廁所，今年開始奴才擔心寶貝會有便秘的情形，就開始讓牠吃高纖飼料。沒想到立倫直接解放出一條長達30公分未斷開的便便，飼主PO文分享後還引來一票網友參加「曬屎」活動，紛紛貼出主子的作品炫耀。

▲高纖飲食超有效！萌貓醞釀「巨作」　奴才一量：便便長達30公分。（圖／花生放送＠peanut.watson提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲奴才手邊剛好有量尺，一量居然長達30公分。（圖／花生放送＠peanut.watson提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

飼主蘇蘇和《ETtoday寵物雲》分享，立倫的個性穩重、不爭不搶，是完美的大哥哥，最喜歡在軟軟的窩上踏踏。蘇蘇剛搬進新工作室後就發現立倫是一隻外向的貓貓，身為浪浪居然不害怕接近，甚至是隔著玻璃與同事的貓對看。可愛畫面讓一群人笑稱是「羅密歐與茱麗葉」，直到看見剪耳才發現牠也是公貓，因此改名為立倫。

▲高纖飲食超有效！萌貓醞釀「巨作」　奴才一量：便便長達30公分。（圖／花生放送＠peanut.watson提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲立倫與花生初次相遇。（圖／花生放送＠peanut.watson提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲高纖飲食超有效！萌貓醞釀「巨作」　奴才一量：便便長達30公分。（圖／花生放送＠peanut.watson提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲如今兩隻貓貓感情超好。（圖／花生放送＠peanut.watson提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲高纖飲食超有效！萌貓醞釀「巨作」　奴才一量：便便長達30公分。（圖／花生放送＠peanut.watson提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲立倫（左）和花生（右）。（圖／花生放送＠peanut.watson提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

剛搬進新工作室的蘇蘇在附近發現大型糞便，質疑是附近有養寵人未清理，還特地留紙條在門口提醒。後來卻發現像是黃金獵犬才會有的排泄物大小，居然就是立倫本貓的作品。回家的立倫可能有點懶得動，上廁所的時間要間隔好幾天，蘇蘇從今年開始讓牠連續吃好幾個月的高纖飼料、促進腸胃蠕動的保健品跟貓草。可能是透過「時間的醞釀」，才會有這次如此驚人的超長便便，當時奴才手邊剛好有捲尺，一量才發現居然長達30公分。

▲高纖飲食超有效！萌貓醞釀「巨作」　奴才一量：便便長達30公分。（圖／花生放送＠peanut.watson提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲當時被虐的立倫，稍微康復的樣貌。（圖／花生放送＠peanut.watson提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

蘇蘇回憶，其實剛開始並沒有打算要收編立倫，原因之一是因為家中已有數隻貓貓。不料當時在北市延吉街居然發生一起連續虐貓案，19隻貓咪慘遭腐蝕藥劑攻擊，而立倫就是其一。被攻擊兩次的牠，第一次傷及後腿，爾後則是整個背部皮開肉綻。蘇蘇與附近的TNR協會一起花了好幾天才誘捕送醫，出院的時候就帶回工作室了。她回想起當時慘烈的畫面，呼籲所有愛貓人，都不要放養，也不要餵食浪浪，愛牠就帶回家，因為不知道毛孩在外面會受到什麼傷害。

▲高纖飲食超有效！萌貓醞釀「巨作」　奴才一量：便便長達30公分。（圖／花生放送＠peanut.watson提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲如今的立倫擁有一個永遠、溫暖的家。（圖／花生放送＠peanut.watson提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

關鍵字： 米克斯貓巨作高纖飲食

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

許瑋甯出外景「整晚視訊邱澤」　陳意涵羨慕：那個愛很濃！

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

鄰居搬家狗狗癡等到重傷癱瘓　她收養10年到處旅行：一起感受世界

「豬咪」超愛躺陽台曬太陽　圓滾滾身材惹網笑：怎麼有海豹？

故宮也有汪汪隊！4隻偵爆犬「全國唯一」　任務保護文物

歐告看電視「沉浸在警犬節目」　聽指令Sit立刻跟著坐下

虎斑幼貓路邊淋雨！被幸運收編　兩年後從「營養不良」胖成海豹

落龜注意！廣島植物公園新增標示牌　石龜抄捷徑：會從陡坡滾下

小貓被棍狂戳哀嚎！　虐貓影片被炎上碗粿店急發文：我錯了

歐告大戰綠鬣蜥「10秒就KO」！叼戰利品雀躍狂奔畫面曝

虎斑貓「假裝流浪貓」闖進家狂討摸　女打算收編嚇：7年前養過你

黏人球蟒「不甘寂寞」鑽媽媽被窩！　慢速移動上床要一起睡

保育類藍腹鷴闖農場「認錯愛人」硬上母雞　超獵奇畫面曝光

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

新娘出嫁！黑汪搶當陪嫁　搶先溜上車眾人都抓不住

奴才印出惡霸犬照片貼牆上　牠見家裡有陌生狗秒呆住XD

邊境牧羊犬第一次去釣蝦　上演「跳水」吹乾還飄蝦味

高纖飲食超有效！萌貓醞釀「巨作」　奴才一量：便便長達30公分

刺蝟看見指甲剪超委屈！縮成一顆球　圓滾滾身材惹網笑：變成海膽

高冷虎斑貓結紮後超黏人　「狂發呼嚕聲」討摸女嚇：5年來第一次

黏人球蟒「不甘寂寞」鑽媽媽被窩！　慢速移動上床要一起睡

寒冷街頭傳哭聲　住戶驚見「一群流浪犬」守護剛出生棄嬰

山羌「半截寶特瓶套嘴」倒水溝亡　疑餵食流浪犬貓間接害命

歐告大戰綠鬣蜥「10秒就KO」！叼戰利品雀躍狂奔畫面曝

虎斑貓「假裝流浪貓」闖進家狂討摸　女打算收編嚇：7年前養過你

黑狗「搶上禮車」爆紅　3年後再參加迎娶又想上車啦！

賣酒商店遭大盜洗劫　警到場發現「喝醉浣熊」大字形倒廁所地上

快訊／市長參選人之子涉霸凌！8歲童被堵廁所12分鐘　賴瑞隆回應了

談1.25兆軍購特別預算　柯文哲：花錢也沒辦法買到和平

快訊／台中獨居婦久未出門　警消找鎖匠破門...驚見人已死亡

蔣萬安推動智慧消防見成效　北市消防局三年成果亮眼奪多項特優

蔡瑞雪「最近瘦身有成」撩衣秀腹肌　解放低胸包不住上圍

獨／林柏宏赴越南「上百粉絲接機」驚動警方！　親認證《96分鐘》神還原海報

GD戴的雛菊耳環買得到了　聯名款純銀、滿鑽奢華版任選

裸藥錠兩秒判讀、AI生成病歷　台灣醫療科技展推臨床智慧化轉型

柯文哲自曝險被高檢署通緝令　關押北所遇警衛哭喊「阿北加油」

快訊／魚貨被冤「檢驗誤爆10倍」！　雲林縣府：支持業者求償

寵物動物熱門新聞

歐告大戰綠鬣蜥10秒KO！叼戰利品雀躍狂奔

虎斑貓闖家中狂討摸　女驚嚇：7年前養過

球蟒超黏媽媽　鑽被窩要一起睡覺

「懷孕貓」走失　飼主領回：是公的

貓愛偷窺洗澡　他乾脆裝專屬賞鳥台

獵奇畫面曝！保育類藍腹鷴罕見騎上母雞

聖誕樹附玄鳳裝飾　挺胸驕傲臉

人人犬舍12/6認養　156犬隻等家

商店遭大盜洗劫　「喝醉浣熊」大字形倒廁所

鄰居家橘白貓「好像我家的」　女下秒對到眼傻

天冷開電毯　5貓擠滿「搖滾區」

這是誰的貓？空服員抱著貓巡走道

全球最矮小雄馬！身高僅「52.6公分」萌翻

寒夜被遺棄街上　一群流浪犬守護新生兒

讀者迴響

熱門新聞

歐告大戰綠鬣蜥10秒KO！叼戰利品雀躍狂奔

虎斑貓闖家中狂討摸　女驚嚇：7年前養過

球蟒超黏媽媽　鑽被窩要一起睡覺

「懷孕貓」走失　飼主領回：是公的

貓愛偷窺洗澡　他乾脆裝專屬賞鳥台

獵奇畫面曝！保育類藍腹鷴罕見騎上母雞

聖誕樹附玄鳳裝飾　挺胸驕傲臉

人人犬舍12/6認養　156犬隻等家

商店遭大盜洗劫　「喝醉浣熊」大字形倒廁所

鄰居家橘白貓「好像我家的」　女下秒對到眼傻

天冷開電毯　5貓擠滿「搖滾區」

這是誰的貓？空服員抱著貓巡走道

全球最矮小雄馬！身高僅「52.6公分」萌翻

寒夜被遺棄街上　一群流浪犬守護新生兒

貓咪不爽自己在家！故意製造砂海

熱門寵物影片

更多
保育類藍腹鷴闖農場「認錯愛人」硬上母雞　超獵奇畫面曝光

保育類藍腹鷴闖農場「認錯愛人」硬上母雞　超獵奇畫面曝光

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

新娘出嫁！黑汪搶當陪嫁　搶先溜上車眾人都抓不住

新娘出嫁！黑汪搶當陪嫁　搶先溜上車眾人都抓不住

奴才印出惡霸犬照片貼牆上　牠見家裡有陌生狗秒呆住XD

奴才印出惡霸犬照片貼牆上　牠見家裡有陌生狗秒呆住XD

邊境牧羊犬第一次去釣蝦　上演「跳水」吹乾還飄蝦味

邊境牧羊犬第一次去釣蝦　上演「跳水」吹乾還飄蝦味

追蹤寵物雲

ETtoday寵物雲

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯追劇餅乾大開箱

全聯追劇餅乾大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就到「全聯補貨」！開箱追劇零食，看看哪款適合你

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面