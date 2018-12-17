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3.2公噸「走私象牙」躺大理石堆！　柬埔寨成違法野生動物轉運站

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▲▼大象,象牙,盜獵。（圖／pixabay）

▲柬埔寨海關於13日在港口查獲3.2噸的非洲象牙。（示意圖／pixabay）

國際中心／綜合報導

柬埔寨一名海關表示，政府於13日接獲美國大使館秘密通知，在金邊自治港（Phnom Penh Autonomous Port）成功查獲超過3.2公噸的非洲象牙。這些象牙高達1026支，並藏匿在來自非洲南部莫桑比克的貨櫃中，而收件人並未到達港口接收貨物，因此還無法得知寄件人及收件人的身分。

綜合外媒報導，金邊自治港海關辦公室主任孫柴（Sun Chhay）表示，這批3.2公噸的象牙放在一個無人認領的貨櫃中，並藏匿在大理石堆裡，讓人難以發現，目前還不清楚這批象牙是否針對其他國家。

柬埔寨政府於13日接獲美國大使館密報後，才搜查出這批象牙。報導指出，來自大陸及越南的象牙需求，導致柬埔寨一直是非法野生動物轉運的重要據點，同時因執法不力等行為，成為許多野生動物走私者的最愛，過去就有海關在西南海岸的西哈努克城港查獲了約3噸的象牙。

孫柴表示，這批象牙來自非洲莫三比克，於去年抵達金邊自治港，共計1026支，目前已遭沒收，同時正在調查貨運主人身分。野生動物保護人士表示，每年就有3萬隻非洲大象被盜獵者殺死。報導指出，目前有許多國家已禁止進口和販賣象牙，而在台灣根據《野生動物保育法施行細則》，規定自2020年1月起，全面禁止象牙相關製品買賣，到時若交易象牙的話，最高將可處5年以下有期徒刑，併科150萬元以下罰金。

關鍵字： 大象象牙盜獵柬埔寨東南亞要聞

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