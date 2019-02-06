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別拉住我！哈士奇「兇狠對嗆」　牽繩一鬆...結局笑翻上萬網

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PK啊！二哈兇狠對嗆，鬆繩後笑噴。（圖／翻攝自抖音APP用戶「374696036」）

▲2隻哈士奇在停車場吵架，拉拉在一旁咬繩阻止（圖／翻攝自抖音APP用戶「374696036」）

寵物小組／綜合報導

有句話是說「會叫的狗不咬人」，那會嗆聲的狗狗是否也不會真的打起來呢？大陸2隻哈士奇這天在停車場互相叫囂，模樣相當兇猛，而一旁的「和平主義汪」拉拉看到，當然是不停地用嘴拉著其中一隻狗狗的牽繩，不過當牽繩鬆開之後，神展開的結局讓網友傻眼又想笑！（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

抖音APP用戶「374696036」上傳這段影片，日前被台灣網友轉貼到熱門社團，畫面中可以看到，停車場內有隻哈士奇正瘋狂地汪汪叫，而另隻站在柱子旁的狗狗也不甘示弱的叫回去；只見一開始在阻止2隻狗狗打起來的拉拉，疑似因嘴痠而鬆開嘴裡的牽繩，讓現場所有人不禁擔心雙方會咬個你死我活。

PK啊！二哈兇狠對嗆，鬆繩後笑噴。（圖／翻攝自抖音APP用戶「374696036」）

▲沒想到當牽繩一鬆開......。（圖／翻攝自抖音APP用戶「374696036」）

PK啊！二哈兇狠對嗆，鬆繩後笑噴。（圖／翻攝自抖音APP用戶「374696036」）

▲2隻狗狗瞬間變得很安靜，而且還互相聞對方屁屁。（圖／翻攝自抖音APP用戶「374696036」）

不過神奇的是，當牽繩一鬆開後，原本叫得很大聲的哈士奇，竟突然撇過頭去裝作什麼都沒看到，而另隻狗狗雖然是衝上前去，但也變得個格外安靜。影片最後可以看到，2隻原本吵得很兇的汪星人，居然互相聞著對方的屁屁，且不停地原地踏步，就彷彿是在打太極一樣。

影片轉貼不到1小時，就吸引1萬多次的觀看次數，並有上千個按讚數及300多人分享，網友們紛紛留言笑說，「哈哈這個好笑，像小屁孩在吵架」、「不要攔我的概念」、「毛小孩佔停車位嗎哈哈」、「拉拉：老公算了啦......」、「那個...兄弟我們其實可以好好說」、「跟鍵盤魔人一樣，只會嘴砲」、「根本屁孩，愛嗆輸贏，真的要打也不敢」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

 

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關鍵字： 哈士奇狗狗吵架嗆聲地下室

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