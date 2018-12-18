ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

> >

聽到「2個字」嚇死！老汪坐車「嘴邊肉狂抖」：媽媽不要...

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

▲聽到「醫生」2字嚇死！老汪坐車「嘴邊肉狂抖」：媽媽不要...（圖／有點毛毛的／網友劉吳雅珍提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。） 

▲花花：媽媽...我不要...不要...不要去看醫生啦！（圖／有點毛毛的／網友劉吳雅珍提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者林韋辰／採訪報導

看醫生是許多毛小孩揮之不去的夢魘！新北市中和區有隻年老的汪星人「花花」，只要坐上車車，都會自動聯想到「要去看醫生」，嚇的整條路瘋狂皮皮挫，抖到嘴邊肉都在震，這下爸爸媽媽拼命安慰「沒有要去看醫生啦」，但可愛的花花有聽沒有懂，光聽到「醫生」2字就嚇得受不了。

（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

影片中，花花坐在窗戶旁邊，不安地四處張望。媽媽笑說，「沒有要帶妳去看醫生啦！」，用手摸摸安撫後，花花又開始緊張抖抖抖抖，抖得非常誇張。媽媽一邊憋笑一邊錄影，直呼「好啦沒有要看醫生啦～我們要出去玩齁！」

▲聽到「醫生」2字嚇死！老汪坐車「嘴邊肉狂抖」：媽媽不要...（圖／有點毛毛的／網友劉吳雅珍提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲花花會抖得這麼誇張，其實背後有著心酸故事。

花花原本是隻流浪狗，在外流浪至少8年，真實年齡無法得知。由於體內有心絲蟲，常坐車去醫院血檢，因此有著很深的陰影。媽媽說，「牠心裡的恐懼非常大，還需要一些時間淡忘掉，所以只要假日就會帶牠出去走走。」

媽媽也說到，「牠在外面流浪8年，從來沒有看過醫生。第一次看醫生，出動3個醫生、2位助理、爸爸和媽媽一起抓牠，搞得人仰馬翻、鬼哭神號，一直扭來扭去。」

▲聽到「醫生」2字嚇死！老汪坐車「嘴邊肉狂抖」：媽媽不要...（圖／有點毛毛的／網友劉吳雅珍提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲年紀大的花花第一次看醫生。

當時花花在媽媽上班附近流浪，跟著兩隻汪汪向人討飯，其中兩隻離世，只剩花花一狗。家裡已養3隻毛孩的媽媽於心不忍，主動向老公討論此事，最後成功收編帶回家。媽媽說，「其中非常感謝自助餐的老闆娘，願意餵花花吃雞腿，我在月底跟他們結帳。」

媽媽說花花脾氣很好，親人又親狗，總是安安靜靜的，也從來不爭寵，因為知道自己是剛來的小孩。「我們知道牠在外面流浪很久，所以我們夫妻倆特別疼愛牠，想讓牠有個『可以終老』的家。」

（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

▲聽到「醫生」2字嚇死！老汪坐車「嘴邊肉狂抖」：媽媽不要...（圖／有點毛毛的／網友劉吳雅珍提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲花花的心絲蟲已經治療完畢，現在剩固定回診，目前身體狀況還OK。

▲聽到「醫生」2字嚇死！老汪坐車「嘴邊肉狂抖」：媽媽不要...（圖／有點毛毛的／網友劉吳雅珍提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲花花在家裡不爭寵，知道自己是新來的毛小孩。

更多精彩影音：

關鍵字： 流浪狗老狗心絲蟲坐車看醫生領養

點這裡，留個言吧! FB Weibo G+
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

急著衝回家被問「買玩具喔？」萌柴煞車轉身大力點頭：對

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

影／麵條吞入秒流出！破喉流浪狗「終於能吃飽」　手術..

影／準備來睏...柴柴突然站床邊「小聲汪」　媽：你..

恐怖示範…消防員教如何擺脫巨蟒　自己被勒到爆青筋小..

地獄農場！豬在糞水裡浮沉　被逼互靠背睡覺…才不會在..

影／天公廟通知點燈！姐被問汪汪「生肖」愣住　聽廟方..

密集恐懼慎入！狼蛛媽媽變身龍貓公車　身揹數十隻寶寶..

檢疫犬守非洲豬瘟防線　「狗鼻」11個月聞出4000..

到處都是朕的舞台！優雅喵跨過「整排陶瓷櫃」　老闆狂..

愛貓驟逝男孩壓抑傷痛　聖誕老公公的禮物讓他瞬間爆哭

【有影音】校犬「可樂」亂入舞獅表演：你是什麼生物！

豆漿出巡竟埋頭聞女鄰居白鞋　爸緊張蹲邊邊：白Ｘ喔，..

男友過敏困擾24年！　 吸貓1年「產生抗體」全身毛..

剪指甲伺候！阿柴被迫服刑　尖叫雞式慘叫網笑瘋：太犀..

我看我拍-帥氣戴墨鏡 鬆獅犬形象大加分

流浪700多天！斷腿小黃被收編　汪汪：到釣具店打工..

破解浴室禁令上演「假摔」過界　三花貓無辜：人家不是..

趁姐被罰2喵一旁磨蹭又啃腳　網：哪門子的跪還有左右..

委屈汪裝腳麻賴電梯裡不出來　把拔崩潰頻喊2分鐘「出..

視線同高被冒犯！肉球重擊小奴才　貓老爹施「獨門絕招..

一說散步就像士兵聽到「起床號」　4法鬥神同步秒起床..

夜行館動物重出「江湖」　超萌「無臉男」準備與大家見..

小喵跳屋簷摔落！貓媽急攀水管救援　網鼻酸：好偉大的..

60KG羅威拿穿浣熊裝「腫成老虎」　徐文良驚呼：嚇..

秘密攝影機拍下北極熊寶寶偎媽媽懷裡　萌伸懶腰害人鼻..

羞羞臉！情聖白喵「趁轉頭偷親」撩妹　灰喵回神秒裝沒..

小女孩冰上暴力遛貓　牽繩拉扯逼滑行...民眾：牠爪..

斷臂美猴王牆上打哈欠　翻入院子抱「三層香蕉」狂嗑

肚貼玻璃塞成「一片貓」　牠被拉出用生命抵抗：讓朕靜..

1戶只能養1狗！超額「3日內」送走　警：否則依法處..

柴柴飛機耳「魔性微笑臉」...融化大批粉絲　壞心情..

再槓太陽花學運就是威權主義　馬英九：民主不能變成亂..

許勝雄哽嚥憶江丙坤　三三會捧花默哀

共享單車ofo涼了？線上排隊突破1060萬人　搶退..

未開標「全台第二高摩天大樓」搶曝光　資方雙子星設計..

沒肉圓、紅燒豬腳不能忍！　高嘉瑜：一起當台灣豬的隊..

只剩頭和手能動　「換頭手術」絕症男娶嬌妻還順利生子

快訊／高雄女子失足墜魚塭　警消搶救急送醫

愛貓好奇跳進運轉洗衣機慘攪死　女飼主急伸手救也斷了

台江文化中心2019年1月試營運　全國首創三合一區..

超猛！狂奔真馬狠撞「寶馬」　車頭受損凹陷牠卻「沒事..

寵物動物熱門新聞

破喉汪擦藥乖忍痛　再3天可進食

你要幹嘛？柴柴突然站床邊小聲汪

貼心柯基叼拖鞋來　一伸手神逆轉

汪錯認爸背影落淚　她蹲路邊陪哭

流浪狗全身「蚵殼」一碰剝落流血

屁孩汪猛追雞　見保鑣竄出秒失憶

消防員教擺脫巨蟒　自己被勒到爆..

挑食柴秒把飯嗑光　原來是有小偷

外頭放煙火！紐芬蘭犬跳主人身上..

「世界最大比特犬」1歲兒要2男..

北極熊寶寶偎媽媽懷裡　伸懶腰超..

女兒身旁躺2毛毛的　太溫馨媽退..

1戶限養1狗　超額「3日內送走..

斷腿小黃被釣具店收編　開心打工

讀者迴響

熱門新聞

破喉汪擦藥乖忍痛　再3天可進食

你要幹嘛？柴柴突然站床邊小聲汪

貼心柯基叼拖鞋來　一伸手神逆轉

汪錯認爸背影落淚　她蹲路邊陪哭

流浪狗全身「蚵殼」一碰剝落流血

屁孩汪猛追雞　見保鑣竄出秒失憶

消防員教擺脫巨蟒　自己被勒到爆..

挑食柴秒把飯嗑光　原來是有小偷

外頭放煙火！紐芬蘭犬跳主人身上..

「世界最大比特犬」1歲兒要2男..

北極熊寶寶偎媽媽懷裡　伸懶腰超..

女兒身旁躺2毛毛的　太溫馨媽退..

1戶限養1狗　超額「3日內送走..

斷腿小黃被釣具店收編　開心打工

2柴打架　媽一喊秒變燦笑乖寶寶

最新影片

更多

豆漿出巡竟埋頭聞女鄰居白鞋　爸緊張蹲邊邊：白Ｘ喔，會被告

男友過敏困擾24年！　 吸貓1年「產生抗體」全身毛也OK

剪指甲伺候！阿柴被迫服刑　尖叫雞式慘叫網笑瘋：太犀利

我看我拍-帥氣戴墨鏡 鬆獅犬形象大加分

流浪700多天！斷腿小黃被收編　汪汪：到釣具店打工好開心❤

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

專家：房價一跌不振？買房趁現在

房市要回到過往榮景？不可能！稍有反彈恐也是冬季偶見陽光

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

許願池狂歡月

搜集許願小物，天天抽百杯熱美式咖啡，週週抽最強3C產品～再抽冬季推薦家電

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新聞雲股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面