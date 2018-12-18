聽到「2個字」嚇死！老汪坐車「嘴邊肉狂抖」：媽媽不要...

▲花花：媽媽...我不要...不要...不要去看醫生啦！（圖／有點毛毛的／網友劉吳雅珍提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者林韋辰／採訪報導

看醫生是許多毛小孩揮之不去的夢魘！新北市中和區有隻年老的汪星人「花花」，只要坐上車車，都會自動聯想到「要去看醫生」，嚇的整條路瘋狂皮皮挫，抖到嘴邊肉都在震，這下爸爸媽媽拼命安慰「沒有要去看醫生啦」，但可愛的花花有聽沒有懂，光聽到「醫生」2字就嚇得受不了。

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影片中，花花坐在窗戶旁邊，不安地四處張望。媽媽笑說，「沒有要帶妳去看醫生啦！」，用手摸摸安撫後，花花又開始緊張抖抖抖抖，抖得非常誇張。媽媽一邊憋笑一邊錄影，直呼「好啦沒有要看醫生啦～我們要出去玩齁！」

▲花花會抖得這麼誇張，其實背後有著心酸故事。

花花原本是隻流浪狗，在外流浪至少8年，真實年齡無法得知。由於體內有心絲蟲，常坐車去醫院血檢，因此有著很深的陰影。媽媽說，「牠心裡的恐懼非常大，還需要一些時間淡忘掉，所以只要假日就會帶牠出去走走。」

媽媽也說到，「牠在外面流浪8年，從來沒有看過醫生。第一次看醫生，出動3個醫生、2位助理、爸爸和媽媽一起抓牠，搞得人仰馬翻、鬼哭神號，一直扭來扭去。」

▲年紀大的花花第一次看醫生。

當時花花在媽媽上班附近流浪，跟著兩隻汪汪向人討飯，其中兩隻離世，只剩花花一狗。家裡已養3隻毛孩的媽媽於心不忍，主動向老公討論此事，最後成功收編帶回家。媽媽說，「其中非常感謝自助餐的老闆娘，願意餵花花吃雞腿，我在月底跟他們結帳。」

媽媽說花花脾氣很好，親人又親狗，總是安安靜靜的，也從來不爭寵，因為知道自己是剛來的小孩。「我們知道牠在外面流浪很久，所以我們夫妻倆特別疼愛牠，想讓牠有個『可以終老』的家。」

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▲花花的心絲蟲已經治療完畢，現在剩固定回診，目前身體狀況還OK。

▲花花在家裡不爭寵，知道自己是新來的毛小孩。



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