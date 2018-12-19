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嘴癢汪拆家一流　見「萬用良藥」卻嚇到不敢吭聲：拿走

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▲汪星人見「萬金油」嚇到倒退三步。（圖／網友Jane Yang授權提供）

▲汪星人見「萬金油」嚇到倒退三步。（圖／網友Jane Yang授權提供，下同）

實習記者陳靜／採訪報導

原來汪星人害怕這味！住在高雄的米克斯「熊妹」是個超級嘴癢的破壞王，什麼東西牠都堅持要親自品嘗，就連家裡的木門也被牠咬出一個大洞，頭痛的家人想方設法阻止卻一一碰壁，沒想到有天卻意外發現傳統的「虎牌萬金油」是牠的超級剋星，只要一拿出這萬用良藥，熊妹就會嚇得倒退三步，不敢再亂來！

馬麻Jane Yang表示，由於6個月大的熊妹還在長牙期，因此家裡的物品沒一樣逃得過牠的利嘴，家人們為了不讓毛孩破壞得太誇張，於是將苦的、酸的食物全塗在家具上，但嘴癢的熊妹依然照咬不誤，就在家人覺得窮途末路時，突然靈機一動想說用萬金油試試看，結果才一打開蓋子，熊妹聞到味道就閃得遠遠的，才發現原來牠是怕這味。ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

▲汪星人見「萬金油」嚇到倒退三步。（圖／網友Jane Yang授權提供）

▲家裡沒一樣東西沒有熊妹的齒痕。

只要熊妹準備開始搞破壞時，家人就會二話不說拿出萬金油讓牠冷靜，一旦熊妹聞到味道飄出，就會馬上像看到鬼一樣，發了瘋似地阻止主人把蓋子打開，不時地還會伸出手和藥膏搏鬥，嚇到歪嘴的模樣讓媽媽笑壞，同時稱讚萬金油不僅可用在人類各種症狀，甚至還能拿來嚇阻熊妹，完全是家家戶戶的必備良藥啊！

媽媽將影片上傳至臉書社團「米克斯傳奇」後，網友們看了紛紛笑壞表示，「是不是討厭這個味道」、「哈！原來有人跟我一樣用這招！」、「我家的是超討厭綠油精哈哈哈！」、「全家塗好塗滿」、「多塗一點吧！」、「這樣以後狗生會很無聊」、「我家的虎妹天不怕地不怕！這虎標藥，她還舔掉欸！！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲汪星人見「萬金油」嚇到倒退三步。（圖／網友Jane Yang授權提供）

▲汪：媽這個太臭了啦趕快丟掉！！！

▲汪星人見「萬金油」嚇到倒退三步。（圖／網友Jane Yang授權提供）

▲熊妹：你嚇不倒我的！

▼影片為網友Jane Yang授權提供

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關鍵字： 狗狗米克斯萬金油剋星木門拆家

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