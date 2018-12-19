好冷喔不想關燈！奴才利用「紅點點」引貓到按鈕...神招笑翻網

▲這招太厲害了～小心主子報復XD！（圖／翻攝自臉書@Steven Fan）



寵物小組／綜合報導

好聰明的奴才，竟然想到這一招！一名住在中國大陸的貓奴突發奇想，想說天氣太冷啦～懶得關燈，這時出動一支「雷射筆」，成功吸引橘貓主子到按鈕旁邊幫關燈，可愛的影片笑翻網友，獲得多人讚賞「好聰明呀」。

短片中，奴才利用「紅點點」引起橘貓注意。他先在牆壁上停留一陣子，等主子跳上桌子，再慢慢移到旁邊的開關。接著主子起身，伸出喵掌「啪」要抓，房間頓時黑壓壓！看來奴才計劃非常成功，完全摸透主子的習性。

▲橘貓成功落入奴才的圈套。



網友Steven Fan將逗趣的影片轉貼在貓咪社團，吸引百人按讚。許多貓奴在底下留言說，「我也要去買一隻雷射筆」、「好聰明的奴才喔哈哈哈」、「養一隻幫忙關燈」、「這也行...哈哈哈」、「養兵千日，用在一時」、「這招很可以」。

先前也有一名住在桃園中壢區的飼主，她也想叫黑柴「大哥」去幫忙關燈，結果大哥超調皮，狗掌一直故意「開開關關」，弄得媽媽根本無法睡覺！看來飼主要訓練毛小孩幫關燈，得先靠靠運氣。

▲這隻汪星人反而是一直「開開關關」，不讓大家睡！



不過要提醒一下，盡量不要讓貓咪玩雷射筆，因為貓咪玩遊戲需要建立在「成就感」上，最好是以實體玩具比較好，不然牠們會漸漸失去興趣，甚至對一般的玩具都逐漸無感。

更多精采影片：