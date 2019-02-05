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搭地鐵好緊張...阿金抬頭見主人　秒露療癒燦笑

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搭地鐵好緊張... 阿金抬頭秒燦笑。（圖／翻攝自Instagram用戶「world_wildanimals」） 

▲坐在外出籠的阿金，感覺有些緊張。（圖／翻攝自Instagram用戶「world_wildanimals」）

寵物小組／綜合報導

「只要你一個眼神肯定，我的愛就有意義......」。國外有隻黃金獵犬這天和主人一起搭乘地鐵外出，不過可能是車廂上的聲音讓牠沒有安全感，明顯能看到狗狗有些緊張，但是當坐在外出籠的牠一抬頭看向自己的主人時，便立刻露出燦爛又溫暖的笑容，影片在網路上瘋傳。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

Instagram用戶「world_wildanimals」經常分享世界各地的毛孩的影片，日前有段名為「多快樂的狗狗」視頻引發網友熱議。透過畫面中可以看到，有隻阿金坐在黑色大型的外出籠裡，神色慌張、左顧右盼的看著周遭；只見牠突然抬起頭將目光放在主人身上，結果下秒就立刻開心的笑著，模樣像是在說，「有你就放心了～」

搭地鐵好緊張... 阿金抬頭秒燦笑。（圖／翻攝自Instagram用戶「world_wildanimals」）

▲不過一看到主人的眼神，就什麼都不害怕了！（圖／翻攝自Instagram用戶「world_wildanimals」）

最後主人看到愛犬露出燦爛的笑容，還怕牠笑得太開心，會發出聲音來吵到附近的乘客，趕緊比出一個「噓～」的手勢。聰明的阿金看到後，很快地就明白主人的意思，於是又收起笑容，但是眼神依舊盯著主人不放，就彷彿是位小朋友一樣。

這則可愛又溫馨的影片分享不到一周，就累積7萬多次的觀看次數，也因為畫面相當療癒，所以有不少網友轉貼到各個寵物社團，狗友們看完紛紛在底下留言說，「這笑容有魔力～」、「太棒的主人了！」、「這就是我喜歡金金的原因，牠們總是那麼乖巧」、「眼神能傳遞力量」；不過也有人感慨的說，「連狗狗都比我小孩還乖，唉...」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

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關鍵字： 黃金獵犬阿金金金地鐵眼神燦笑

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