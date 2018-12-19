主人門剛關上　乖乖汪秒變「激動哥」咬爆拖鞋被抓包

▲乖乖牌白汪目送主人出門，秒變激動哥狂咬拖鞋。（圖／翻攝自「爆笑公社」，下同）

寵物小組／綜合報導

當主人不在家時，毛孩會變成什麼樣子呢？調皮的小白汪這天目送主人出門時，露出超萌的不捨神情，一副乖乖牌的模樣讓人捨不得離開，沒想到主人門一關上又打開，卻驚見狗狗秒變「激動哥」，咬著拖鞋狂甩頭誓言要「乎伊死」，轉頭後才發現原來主人都看在眼裡，只好默默把拖鞋放下，「聽我解釋好嗎...」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

吳姓網友於臉書社團「爆笑公社」分享了這段影片並逗趣註解，「主人聽我解釋，是拖鞋先動手的。」只要在主人視線範圍裡，這隻小白汪就會盡力裝成乖乖牌，不吵也不鬧地含淚目送他出門，怎料主人門才剛關上，不到兩秒鐘的時間，汪星人就咬著拖鞋跳起舞龍舞獅，一度激動到忘記注意周邊環境，直到牠發現遠方有一對雙眼正注視著，才回過神來馬上放下拖鞋，一臉無辜地像是要和主人解釋。

影片上傳至臉書後，網友們看了紛紛笑翻表示，「發生什麼事XDD」、「起笑喔哈哈哈」、「汪：是拖鞋先動手的」、「頭不會扭到嗎？」、「被抓包還馬上鬆口」、「千錯萬錯都是拖鞋的錯」、「你⋯先聽我解釋」、「我承認都是拖鞋惹的禍～～」、「人前裝乖人後破壞」、「狗狗：開趴囉！」、「空氣突然安靜」、「傻眼拖鞋」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▼更多精采影音