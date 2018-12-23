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哄狗技術一流！小主人撫摸柴犬臉頰＋唱搖籃曲：寶寶睡～

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實習記者劉芊妤／採訪報導

小朋友跟毛小孩的互動怎麼看都不會膩！這天小主人跑到地板下跟柴犬「偶宜」一起睡覺，只見弟弟輕輕撫摸汪汪臉頰，再偷偷用手幫汪汪把眼睛闔上，最後唱起搖籃曲來，哄狗狗技術根本一流。麻麻傅尊筠將影片上傳至臉書社團「柴犬司令部」，引來不少網友羨慕。

▲柴犬偶宜。（圖／網友傅尊筠授權提供）

哄小孩入睡技術一流！（圖／網友傅尊筠授權提供，下同）

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麻麻傅尊筠受訪時表示，「晚上要睡覺的時候，兒子吵著說要跟偶宜一起睡地板，怕牠會冷還特地拿棉被下來一起蓋。」影片中，弟弟眼神充滿愛意看著汪汪，眼睛明明已經閉上，手卻還是不斷撫摸汪汪的嘴邊肉，最後不忘唱搖籃曲，根本就是專業保母，不過弟弟可能因為跟偶宜一起睡覺太興奮，直到深夜才完全熟睡，反倒是汪汪早已呼呼大睡，麻麻無奈表示，「角色互換？」

▲柴犬偶宜。（圖／網友傅尊筠授權提供）

本汪有水汪汪的大眼睛。

傅尊筠提到，「脾氣好的柴柴遇到食物就會變得霸道，甚至六親不認，前陣子還因為肉肉跟弟弟吵架。」身為專業吃貨的牠，嗅覺也相當敏銳，有次麻麻在樓下煮晚餐，偶宜馬上從3樓跑下來坐在廚房等吃，時不時還會發射渴望光波，或在腳邊磨蹭撒嬌，麻麻笑說，「為了吃不擇手段。」

▲柴犬偶宜。（圖／網友傅尊筠授權提供）

汪：怎麼還不分我吃一口！

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療癒感十足的影片上傳後，吸引不少網友留言表示，「好棒的畫面歐萌極了！」、「家有一犬如有一寶」、「就這麼Q下去吧！」、「 這就是幸福，對吧！」、「這畫面很有愛～」、「溫馨～～」、「羨慕能狗狗一起睡覺！」、「好甜蜜的小情人」。

▲柴犬偶宜。（圖／網友傅尊筠授權提供）

弟弟相當疼愛偶宜～

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關鍵字： 柴犬吃貨撒嬌呼呼大睡保母

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