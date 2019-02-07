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8種「過年吉利植物」是貓咪地雷！　碰到就上吐下瀉甚至腎衰亡

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▲貓／寵物／喵星人。（圖／pakutaso）

▲貓咪有時會啃食花草，飼主要注意居家擺設的盆栽是否對牠們有害。（圖／pakutaso）

寵物小組／綜合報導

過年期間家家戶戶除舊佈新，許多人喜歡買幾盆花花草草擺在家裡，不僅漂亮好看還能討個好彩頭。不過，家有貓咪的飼主們可要注意，以下整理出8種象徵「招財吉祥如意」的年節植物，對貓咪來說其實都是有毒的「地雷」，選購時記得避開，或是擺放在貓咪接觸不到的地方喔！

一、發財樹
發財樹這個名字一聽就非常吉利，象徵生意興隆、財源滾滾，也稱作花生樹、馬拉巴栗。雖然對貓來說沒有致命毒性，但可能會引發嘔吐或腹瀉，還是要避免貓咪去咬食或接觸。

二、水仙花
水仙花有著濃郁香味，看起來清新高雅，同時有著吉祥如意、財運滾滾的寓意。不過，水仙花含有「石蒜鹼」，貓咪吃下肚就會引發嚴重腹痛、上吐下瀉，甚至會影響心律和呼吸。 

三、仙客來
仙客來就如字面一樣，象徵著高朋滿座，顏色上也非常喜氣。然而，仙客來的球莖具毒性，會使貓咪產生腹瀉、嘔吐、癲癇等症狀。

四、萬年青
萬年青有健康長壽、富貴吉祥之意，但卻含有神經性毒素，貓狗中毒後會不斷流口水，甚至四肢共濟失調等症狀。即便是人類誤食也會造成嘴唇紅腫、腹瀉，皮膚接觸則會發炎。

五、菊花
高雅的菊花不僅好看，還象徵著長壽和福氣。不過對貓咪來說，菊花的莖葉都含有毒素，誤食的話將造成情緒低落、食慾不振、流口水等狀況，嚴重則會嘔吐腹瀉。

六、鬱金香
鬱金香雖然不是傳統年節花卉，但它象徵著美好純潔和富貴，加上顏色鮮艷好看，漸漸成為居家佈置的選項之一。然而，鬱金香對貓咪來說屬於有毒植物，先前就有案例是貓咪誤食後引發嚴重腎衰竭，最後送醫也救不了，飼主只能忍痛決定安樂。

七、文竹
文竹隨著擺放位置不同而有愛情、健康、家庭和諧、追求成功等不同風水作用，不過要是擺在貓咪碰得到的地方，那就只剩下害貓咪皮膚發炎或口舌發炎的作用了。

八、百合花
百合花優雅漂亮又散發香味，是許多居家佈置的首選，但對貓咪來說卻是「地雷中的大地雷」，飼主絕對要避開！百合花的花葉、花粉和花瓣，可能導致貓咪腎衰竭，其他症狀還包括嘔吐、嗜睡、食慾不振等。只要貓掌碰到百合花，再舔拭時，毒素就可能因此進入體內，且若沒有接受治療，就會在36到72小時內發作，甚至死亡。

▲貓。（圖／翻攝自PAKUTASO）

▲祝福主子們和貓奴們一起過個健康平安的好年。（圖／pakutaso）

關鍵字： 過年有毒植物發財樹百合花

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