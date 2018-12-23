金幼幼見媽工作...狠咬後「一巴掌」霸氣蓋上筆電：先陪我玩～





▲金幼幼霸氣關電腦要媽咪陪玩。（圖／翻攝自IG@goodboymulligan）

寵物小組／綜合報導

電腦比我重要嗎？美國黃金獵犬Mulligan超級貪玩，這天看見飼主坐在沙發上使用筆電，想要爭寵的汪汪不斷撲向主人，最後甚至一巴掌就關上筆電，用行動表示想要人類跟牠一起玩的慾望，這段畫面被飼主錄下後，上傳至IG「@goodboymulligan」，引來不少粉絲觀看霸氣的汪。

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從影片中可以看到，Mulligan看見飼主在沙發上不陪牠玩耍，於是不斷地撲向主人，水汪汪的眼睛透露出貪玩慾望，可惜大敵「電腦」在前，金幼幼開始想辦法消滅敵人，起初先是透過利牙想要咬壞筆電，發現沒有效果之後，霸氣的汪一巴掌朝電腦甩過去，剛好筆電就此被關上，金幼幼抗戰勝利，媽咪沒辦法工作就可以一起玩了！

▲Mulligan第一天來到新家的時候。（圖／翻攝自IG@goodboymulligan）

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飼主經常在IG「@goodboymulligan」分享Mulligan的日常生活，汪汪目前才4個月大，因此非常好動活潑，在家除了叼著玩具跑來跑去以外，也會玩起自己的尾巴，為了咬住而翻滾的模樣十分可愛；出外散步時更是調皮，喜歡在雪地中找尋樹枝並且咬著跑來跑去，有次甚至找了一根比自己長3倍的樹枝，吃力地咬著也不願放開，愛玩的程度不容小覷。

▼影片取自IG「@goodboymulligan」：

在 Instagram 查看這則貼文 Mulligan the Golden（@goodboymulligan）分享的貼文 於 PST 2018 年 11月 月 12 日 上午 8:30 張貼

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