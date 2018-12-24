遊戲中學習知識　「貓版大富翁」新桌遊亮相…擄獲奴才心

▲新推出的貓版大富翁。（圖／翻攝自亞馬遜網路商店，下同）

國際中心／綜合報導

大富翁（Monopoly）幾乎是人們都玩過的經典桌遊，而它最令人印象深刻的特色，就是能買下不動產再向其他玩家收取過路費。最近新推出的版本打破了這個傳統規則，玩家不再買賣房產賺錢，而是要買貓或是所有和貓相關的物品，擄獲許多貓奴的心。

據英國媒體metro報導，遊戲製作公司「Late for the Sky」最近推出了一款讓貓奴為之瘋狂的桌遊「貓版大富翁」（Cat-opoly），所有物品都是以「貓」為出發點去設計，代表玩家的棋子不再是小人偶，而是各種貓咪的最愛，例如罐罐、毛線球、魚、小老鼠等等。

「貓版大富翁」的玩法以購買不同品種的貓咪，還有花錢幫貓咪除蝨子，來代替「傳統大富翁」的買地、買房子或收過路費，其中貓咪品種從波斯貓、緬因貓、加拿大無毛貓各種品種應有盡有。而傳統中的「進監獄」格子，改成了讓玩家掉進水裡，更在「機會與命運」的卡牌中加入許多有關於貓的相關知識，讓所有玩家能在遊戲中邊玩邊學習。

這款「貓版大富翁」在亞馬遜網路商店中獲得許多好評，多達84%的購買者給了5顆星評價，不少貓奴購買後表示超級喜歡，也有人買給身為貓奴的朋友，表示對方收到禮物後興奮的忍不住尖叫，更有網友認為在玩遊戲時看到這些可愛的貓咪會減輕許多壓力，覺得這是對於即將到來的聖誕節「送禮自用兩相宜」的小物。

製作公司「Late for the Sky」現在不只推出了這款「貓版大富翁」，也推出以狗狗為主題（Dog-Opoly）的版本，分為17款主題，包括貴賓狗、西施犬、吉娃娃、牧羊犬、鬥牛犬、臘腸狗等，其玩法也都和貓版大富翁大致相同。



《ETtoday寵物雲》提醒，以領養代替購買，不要有品種迷思，也千萬別因為一時興起、風潮而貿然養動物。

▲狗狗版本的大富翁。（圖／翻攝自亞馬遜網路商店）