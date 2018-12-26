餐桌食物→珍貴夥伴　混種「南韓第一狗」證明狗肉市場的逝去

▲文在寅溫柔撫摸著Tori。（圖／達志影像／美聯社）



記者丁維瑀／綜合外電報導

5歲的黑色混種犬Tori曾被先前的飼主虐待，如今，牠是「南韓第一狗」，被總統文在寅收養後過著幸福的生活；牠的故事，也象徵南韓社會的轉變，狗從餐桌上的食物變成珍貴的夥伴。在首爾街頭，不難發現百貨公司開始提供有機的毛孩子食品，還有來自法國的高檔寵物推車。

CNN報導，Tori曾被前主人虐待，後來住進收容中心2年多，直到2017年6月牠被剛上任的總統文在寅領養，現在牠享有修剪整齊的花園，與另外2隻豐山犬一同玩樂；這是北韓領導人金正恩送來的禮物。

過去幾十年來，南韓因為狗肉市場的問題飽受外界批評。國際動物權利團體一直致力從農場中救出狗狗，將牠們送往海外包括美國、英國與加拿大等國；根據國際人道協會（HSI）數據，自從2015年開始，已有1600隻狗從南韓的13家農場中獲救。

近年來，南韓吃狗肉的人數也不斷在下降，而選擇養狗當成寵物的家庭則在增長。來到首爾，根據官方統計數據顯示，2005到2014年間，提供狗肉的餐廳數量下降了40％，主要原因是需求減少。

▲文在寅對動物的關愛，無形中也影響民眾對於狗的看法。（圖／路透）



南韓國會也提出2項法案，分別是將狗從牲畜類別中去除，這也代表牠們不能當成食物般飼養，另外則是禁止用垃圾食物餵狗，這種做法在農場經常可見。如果法案通過，已經萎縮的狗肉產業可能近乎崩潰。

政府當局11月關閉了最大的狗肉屠宰場「太平洞屠宰基地」，此地位於首爾南方，散落著許多看似不人道的電擊工具。HIS人員來到現場查看，納拉（Nara Kim）說，這感覺就像是南韓狗肉產業逝去的里程碑，狗肉在社會中變得越來越不受歡迎。

根據Gallup Korea在今年6月進行的一項調查，大約70％南韓受訪者都表示未來不會吃狗肉，比起2015年的44％有顯著上升。對此現象，延世大學的心理學教授蘇恩國（Suh Eun-kook，音譯）表示，單身人口增加，以及與別人交往時感到的壓力，都會導致狗的人氣變高，「人們判斷人，但狗不會評斷人。反而，狗給我們無限的滿足感，這種無條件的愛似乎能幫助狗成為寵物，變得日益普及。」

隨著越來越多成年人飼養寵物，新的商機也跟著出現，包括專屬毛小孩的保險、美容等產業都在激增。一名女子安多順（Ahn Da-som，音譯）每個月都會帶她的棕色貴賓犬做SPA，「牠真的很像是我的家人，所以我一直希望牠保持好看。」

CNN最後指出，雖然並非每隻狗都有如此奢華的待遇，但牠們在南韓的地位明顯有了轉變；現階段，狗狗更可能出現在家庭的相簿中，而不是餐桌上。

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