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冬令進補有巧思！大貓食量增加50%　鱷魚吃太多「食物易腐敗」

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▲冬令進補有巧思！大貓食量增加50%　鱷魚吃太多「食物易腐敗」。（圖／台北市立動物園提供）

▲非洲獅。（圖／台北市立動物園提供）

寵物小組／綜合報導

天氣冷颼颼，食慾也大增，但可不代表「吃越多越好」！台北市立動物園每年入秋後，就會根據不同動物的生理特性，開始調整食譜的份量或食材的種類。以大型貓科動物來說，冬季食物量比夏季多了約50%；但對兩棲爬蟲動物而言，吃太多反而會導致食物長時間滯留在消化道內，容易腐敗變質，影響健康。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲冬令進補有巧思！大貓食量增加50%　鱷魚吃太多「食物易腐敗」。（圖／台北市立動物園提供）

▲紅毛猩猩也要保暖禦寒。（圖／台北市立動物園提供）

台北市立動物園指出，野生動物們不像人類一樣，可以等到真正感覺寒冷之後，才開始翻箱倒櫃地將厚重的衣物找出來穿上，因此園方每年都提早在入秋時，便啟動各項禦寒措施。在寒冷的季節裡，大多數的哺乳類動物抵禦寒冷最好的方式，就是從食物中獲取更多的能量。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

▲冬令進補有巧思！大貓食量增加50%　鱷魚吃太多「食物易腐敗」。（圖／台北市立動物園提供）

▲孟加拉虎屬於大型貓科動物，冬季會增加約50%的食物量。（圖／台北市立動物園提供）

哺乳類動物在寒冷的時候，為了保持身體機能穩定運作，會產生顫抖的反應，以藉此燃燒儲存在體內脂肪的能量，維持體溫，因此在冬季正式來臨之前，照養團隊就會開始逐步增加部分動物們每天的食物份量，像是食肉目的大型貓科動物，冬季增加的食物量，相較於夏季平均多了約50%。至於部分食量較小的動物，可能無法在短時間內大量進食，就得提供其他熱量較高的替代食材，這2種方式的終極目標，都是希望在天氣變冷之前，能夠讓動物們儲存足夠的脂肪，以安穩度過寒冷的冬天。

▲冬令進補有巧思！大貓食量增加50%　鱷魚吃太多「食物易腐敗」。（圖／台北市立動物園提供）

▲草原巨蜥冬季時腸胃臑動速度變慢，如果吃進過多的食物，反而影響健康。（圖／台北市立動物園提供）

不過，並非每一種動物都可以在冬季時大快朵頤一番。當環境溫度轉冷時，兩棲爬蟲動物身體的代謝機能會下降，腸胃臑動的速度開始變緩慢，這時如果吃進過多的食物，長時間滯留在消化道內，食物容易腐敗變質，反而影響動物的健康。舉例來說，為了讓馬來長吻鱷能夠儲備足夠的脂肪與能量，在每年9到10月間，保育員會增加餵食的次數，一旦進入冬季後，馬來長吻鱷的活動量會減至最低，因此在10月到隔年4月間，保育員也就不需要餵食牠們了。

▲冬令進補有巧思！大貓食量增加50%　鱷魚吃太多「食物易腐敗」。（圖／台北市立動物園提供）

▲入冬後，馬來長吻鱷的活動量會減至最低。（圖／台北市立動物園提供）

關鍵字： 台北市立動物園鱷魚馬來長吻鱷大型貓科動物

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