水族箱前吃豆花　8金魚群聚角落「暴動游」：快來看媽媽！

▲金魚：你們看那奴才有好料都不分啦！（圖／網友廖文慈授權提供，下同）

實習記者陳靜／採訪報導

原來不是只有毛孩會在你吃飯時緊迫盯人！住在台中的飼主廖文慈這天坐到電腦前，打開豆花準備享受點心時間，沒想到吃著吃著卻突然覺得壓力好大，這時她往旁邊一看，驚見水族箱裡的8隻金魚同時群聚，一起朝著自己的方向暴動狂游，讓她超無奈，只是吃個豆花也要承受如此目光。

馬麻廖文慈在臉書社團「有點毛毛的」PO出這則貼文並表示，「當你在吃飯的時候會給你壓力的不只有狗，連金魚也會...。」影片開頭可以看到，8隻金魚不知為何瘋狂地往同個方向狂游，簡直激動地快要從魚缸裡跳出來，這時鏡頭一轉，拍到了媽媽手上那一碗美味的豆花，發現原來這才是魚群暴動的原因，不只貓狗愛吃，連金魚也是一樣啊！（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

▲8金魚只要看到媽媽吃飯就會同時聚集施壓。

8隻金魚裡有琉金、小紅帽、五花金魚，還有1隻台灣蘭壽，牠們都非常地活潑又愛吃，只要到了吃飯時間，牠們會奇蹟似地自動聚集不斷開嘴，而一旦主人靠近，牠們也會興奮地群聚開趴。曾經有次媽媽突然感覺有人在拉她頭髮，轉頭一看，原來是她的頭髮掉進魚缸裡，而貪吃的金魚們誤以為是食物所以狂吃拉扯，讓馬麻超無奈又好笑。

影片上傳至臉書後，許多網友看了紛紛笑歪表示，「同意！！我的鬥魚也會」、「伙伴們快看，麻麻吃豆花，看起來好可口」、「給我飯飯其餘免談」、「我的也是哈哈哈」、「養久了就習慣了」、「好可愛」、「前幾年老公買了很多隻茶壺陪我上班，那些寶寶時時刻刻都是這樣興奮，超可愛的」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲長得像潛水艇的台灣蘭壽。

▼影片為網友廖文慈授權提供

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