圓仔到底要叫大熊貓還是大貓熊？　正解全因「這習慣」差異

▲台北市立動物園大貓熊圓仔。（圖／記者湯興漢攝，下同）

生活中心／綜合報導

大貓熊團團、圓圓以及圓仔，是台北市立動物園的人氣王，不少民眾入園一定會去瞧瞧牠們可愛萌樣。但是，到底要叫牠們大貓熊還是大熊貓呢？若依據生理構造和行為特徵等，大貓熊與熊較為接近，因此以大貓雄稱呼較符合語言習慣。

▲圓仔爬樹。

據了解，大陸、香港、澳門、馬來西亞、新加坡和早期台灣，通常是稱牠們為熊貓，但後來台灣正式規定稱為貓熊。因為貓熊是似貓的熊，熊是主名詞，貓是修飾詞，是古漢語的「大名冠小名」構詞法，也符合現代修飾詞放前面的習慣。所以說，幼齡的大貓熊應稱為幼齡期大貓熊、大貓熊幼崽、大貓熊寶寶，不可稱為「小貓熊」，其為另一物種。

▲團團發呆。

除此之外，大貓熊的分類也備受爭議。在1980年代以前，大貓熊可歸類為熊科、浣熊科、熊貓科，但1980年後分成熊科、熊貓科這兩派。由於大貓熊有熊和浣熊的特性，卻和這兩個科的動物有明顯差異，生物學家對於該物種的正確分類爭論不休，直到2009年大貓熊基因組測序研究項目完成後，顯示大貓熊是熊科的一種，並自成一屬。

至於大貓熊屬和熊屬的差別大概可分成3個。首先，大貓熊的食物有99％為竹子，屬於食物高度專化的物種；第二，一般分布在高山和溫帶的熊都會冬眠，大貓熊則全年活動，因為牠們的主食竹子無法充分提供冬眠必須的熱量；最後，熊科的棕熊有37對染色體，均是端位染色體；大貓熊有21對染色體，多屬中位染色體，是由祖先熊（已絕種）的兩個端位染色體聯結而成。

▲團團用吃不停。