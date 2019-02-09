ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

> >

圓仔到底要叫大熊貓還是大貓熊？　正解全因「這習慣」差異

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

▲▼台北市立動物園大貓熊圓仔。（圖／記者湯興漢攝）

▲台北市立動物園大貓熊圓仔。（圖／記者湯興漢攝，下同）

生活中心／綜合報導

大貓熊團團、圓圓以及圓仔，是台北市立動物園的人氣王，不少民眾入園一定會去瞧瞧牠們可愛萌樣。但是，到底要叫牠們大貓熊還是大熊貓呢？若依據生理構造和行為特徵等，大貓熊與熊較為接近，因此以大貓雄稱呼較符合語言習慣。

▲▼台北市立動物園大貓熊圓仔。（圖／記者湯興漢攝）

▲圓仔爬樹。

據了解，大陸、香港、澳門、馬來西亞、新加坡和早期台灣，通常是稱牠們為熊貓，但後來台灣正式規定稱為貓熊。因為貓熊是似貓的熊，熊是主名詞，貓是修飾詞，是古漢語的「大名冠小名」構詞法，也符合現代修飾詞放前面的習慣。所以說，幼齡的大貓熊應稱為幼齡期大貓熊、大貓熊幼崽、大貓熊寶寶，不可稱為「小貓熊」，其為另一物種。

▲▼台北市立動物園大貓熊團團。（圖／記者湯興漢攝）

▲團團發呆。

除此之外，大貓熊的分類也備受爭議。在1980年代以前，大貓熊可歸類為熊科、浣熊科、熊貓科，但1980年後分成熊科、熊貓科這兩派。由於大貓熊有熊和浣熊的特性，卻和這兩個科的動物有明顯差異，生物學家對於該物種的正確分類爭論不休，直到2009年大貓熊基因組測序研究項目完成後，顯示大貓熊是熊科的一種，並自成一屬。

至於大貓熊屬和熊屬的差別大概可分成3個。首先，大貓熊的食物有99％為竹子，屬於食物高度專化的物種；第二，一般分布在高山和溫帶的熊都會冬眠，大貓熊則全年活動，因為牠們的主食竹子無法充分提供冬眠必須的熱量；最後，熊科的棕熊有37對染色體，均是端位染色體；大貓熊有21對染色體，多屬中位染色體，是由祖先熊（已絕種）的兩個端位染色體聯結而成。

▲▼台北市立動物園大貓熊團團。（圖／記者湯興漢攝）

▲團團用吃不停。

關鍵字： 大貓熊團團圓圓圓仔台北市立動物園

點這裡，留個言吧! FB Weibo G+
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

白柴狂奔3秒興奮衝向把拔 為吃零食飛撲重踩「小主人」

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

偷吃一口「甜味蛋糕」狂嘔！　獵犬搶救8天肝衰竭身亡

星際異攻隊「火箭浣熊」清晨離世　飼主不捨道別：你在..

廚房出現4隻神秘異形！　細長尾巴「狂蠕動」...連..

趴車門看著穿婚紗女主人　柴犬：一起嫁過去不好嗎？

爸想買純種狗！女兒撿浪浪他氣瘋　結果寵成兒子「抱著..

爸爸威脅「你養貓就睡樓梯」　結果現在睡一起情況是？

「奇怪小鹿」不怕人太詭異…動保官員射殺！　摘大腦解..

影／大黑狗「自己搭霸王車」宜蘭→台北！　乘客看椅子..

哈士奇完美示範「我只是毛澎」　同框柴柴表情好得意！

奸巧貓死不進外出籠！　她用超強「紙箱偽裝」輕鬆騙過

兩汪圍爐中不甘寂寞柴硬卡空隙...　屁股喬好一坐：..

捷運驚見癡漢喵！ 「毛手」偷摸隔壁大腿：給虧嗎..

喵皇半夜溜奴才房拜拜「唸咒語」　爸轉頭飆罵三字經：..

狗狗跌落12m冰隙困8hr...　奇蹟獲救主人淚崩..

爸爸顧上網沒給點心　柴按鈴討債：別逼我用刑！

玄鳳站餅乾盒熱情跳踢踏舞　表演不忘繞場一圈照顧粉絲

看起來很兇...其實心裡超緊張　豆漿跟鄰居吵架「腳..

28歲「貓瑞阿金」初二半夜離世　粉絲祝福洗版：一定..

太久沒放風！貴賓搭車狂碎唸　超萌抱怨聲哥笑：還有要..

主子凌晨趴門口說「長串外星語」　媽媽嚇傻：難道是遇..

床上亂尿＝貓貓復仇？　專家解密：想用「2大效果」增..

圓仔到底要叫大熊貓還是大貓熊？　正解全因「這習慣」..

奶汪遭親媽啃咬腋下...插管餵食30天救活　3年後..

鸚鵡保暖大作戰！低於20度就會冷　「絨毛屋」讓鳥賴..

老少配悲劇！「完美伴侶」初約會就打架　母虎慘死公虎..

理智受到一萬點傷害！ 　汪抱手萌眼逼視萌炸媽：分我..

初五開工大吉！　超萌蘭嶼豬排排站「上學趣」

門縫夠小了...貓姐弟硬推開「監督奴才上廁所」：你..

灰松鼠「犯罪紀錄」太多！慘被主廚做成千層麵　深受饕..

貓顧客站玻璃櫃前喵喵叫　暖老闆拿各種肉肉任牠挑

棄百萬年薪！他為照顧病父返鄉養蛋鴨　創造青農就業機..

放假被逼加班！簡單3招「三明治夾心法」護底線　秒甩..

新春拜廟參香獲回響　謝龍介有信心突破重圍爭勝

愛笑、握手禮儀！孫興慜旅外路謝漢堡栽培　退役前絕不..

選擇合庫安定生活　陳孝允看淡職棒路

教學片！鮮肉花藝老闆DIY開運花禮　5分鐘就能「蒸..

超市2018年度泡麵排行榜出爐！「泡麵王」穩坐霸主..

高空彈跳膩了？紐西蘭「人體高空彈射」一秒噴出去

過年看文藝／「能畫多久就畫多久」 手繪電影海報師傅..

比「不要輸給雨」更熱情！　東方神起允浩的正能量語錄

寵物動物熱門新聞

偷吃蛋糕狂嘔！　獵犬肝衰竭身亡

星際異攻隊「火箭浣熊」清晨離世

4隻異形入侵廚房！細長尾巴「狂..

不要走！柴犬趴車門看出嫁女主人

爸想買狗　結果超寵浪浪還抱著睡

爸爸威脅養貓就睡樓梯，現在卻...

不怕人好奇怪　小鹿被射殺研究

黑狗「自己搭霸王車」宜蘭→台北

二哈示範「只是毛澎」表情好得意

貓死不進籠！她用紙箱偽裝輕鬆騙..

竟敢搶我姐姐！柴柴坐主位瞪新郎

終於載到導盲犬！司機興奮開擴音..

宵夜文找亮點　網被爆氣視線嚇翻

浪喵躲護欄餓昏　被收編後…抱腿..

讀者迴響

熱門新聞

偷吃蛋糕狂嘔！　獵犬肝衰竭身亡

星際異攻隊「火箭浣熊」清晨離世

4隻異形入侵廚房！細長尾巴「狂..

不要走！柴犬趴車門看出嫁女主人

爸想買狗　結果超寵浪浪還抱著睡

爸爸威脅養貓就睡樓梯，現在卻...

不怕人好奇怪　小鹿被射殺研究

黑狗「自己搭霸王車」宜蘭→台北

二哈示範「只是毛澎」表情好得意

貓死不進籠！她用紙箱偽裝輕鬆騙..

竟敢搶我姐姐！柴柴坐主位瞪新郎

終於載到導盲犬！司機興奮開擴音..

宵夜文找亮點　網被爆氣視線嚇翻

浪喵躲護欄餓昏　被收編後…抱腿..

喵皇零下冰封不死　解凍後奇蹟復..

最新影片

更多

兩汪圍爐中不甘寂寞柴硬卡空隙...　屁股喬好一坐：94要擠你們中間！

捷運驚見癡漢喵！ 「毛手」偷摸隔壁大腿：給虧嗎？

喵皇半夜溜奴才房拜拜「唸咒語」　爸轉頭飆罵三字經：皮在癢484

狗狗跌落12m冰隙困8hr...　奇蹟獲救主人淚崩衝上前擁抱

爸爸顧上網沒給點心　柴按鈴討債：別逼我用刑！

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新聞雲股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面