咕咕雞逃出雞舍和12貓一起生活　學會「耍懶神招」亮點笑翻

▲咕咕雞和貓咪一起生活，竟學會「慵懶伸腿」。（圖／飼主陳筱彤提供）

記者何睿宜／採訪報導

「跟著慵懶的貓咪住久了，雞也一起慵懶了。」飼主陳筱彤分享一張可愛照片，只見三花貓「十三妹」躺在陽光下悠閒小睡，一旁黑雞「咕咕」也跟著一起閉眼養神，但仔細一看，咕咕的雞爪竟從肚子旁伸了出來，完全不像平常雞會有的動作，有趣的亮點讓人笑翻，「猜不透到底是誰教你伸腿這招。」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲咕咕雞約2歲，自從逃出雞舍後就跟貓狗一起生活。（圖／飼主陳筱彤提供）

陳筱彤受訪時表示，家裡共養了12隻貓和2隻狗，都是流浪來的，也都結紮了，「雞本來養在雞舍，逃脫後就沒再回去，跟著我們家貓貓狗狗一起過生活。」平時，雞貓狗都能和平相處，餵貓飼料的時候，雞聽到動靜會衝過來一起吃，餵雞吃吐司時，貓也會跑過來一起享用，「不過雞比較老大，牠比較霸道，偶爾會欺負貓咪，啄牠們，尤其是有食物的時候，就是個貪吃的雞。」

▲咕咕雞下蛋。（圖／飼主陳筱彤提供）

照片po上臉書社團「貓咪也瘋狂俱樂部」，網友們紛紛留言笑說，「學到貓的習性」、「雞被教壞了」、「環境跟習慣是會改變你的」、「有樣學樣」、「孺雞可教也」、「牠們會一起母雞蹲嗎」、「雞腳！！！！可愛」、「一定阿喵喵教咕咕雞伸腿的，哈哈！」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

▲咕咕雞跟十三妹一起曬太陽。（圖／飼主陳筱彤提供）