領養前後對比照！汪汪憨萌臉→崩壞老油條　網：遇到詐騙集團

▲領養後...汪汪整個大崩壞！（圖／網友Shan Wulin提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同）

寵物小組／綜合報導

真是一個幸福的證明！網友Shan Wulin8年前飼養一隻可愛的米克斯「妞妞」，當初年紀還小的牠看起來很稚嫩、笑容憨憨的，怎料到越長越大，小妞妞開始回不去，變成「崩壞老油條」，一副大爺臉地倒在沙發上，完全就是詐騙集團來著。

爸爸將兩張「領養前VS領養後」的對比照放一起！照片中，繫著紅色圍巾的妞妞3個月大，當初是被中途的愛心媽媽給認養，爸爸某天在網路上輾轉看到，意外認養了妞妞，給牠一個最溫暖的家。「當初因為家裡出了大事，所以離開職場5年，剛回到職場，想找個寄託。」

▲這張是妞妞小時候，約3個月大。



▲這是妞妞現在在家的樣子。



妞妞來到新家後，適應的非常良好，也開始露出「本性」！爸爸笑說，妞妞躺在沙發上的照片，是牠正在等我弄狗食！同時也提到，「我覺得每天都有好多有趣的事情發生XD～例如牠的個性很矛盾，高興的時候會低聲狂吼，平常則表現乖巧。」

爸爸將逗趣的照片分享到《米克斯傳奇》社團，網友紛紛在底下回覆，「變油條了」、「又是詐騙集團派來」、「崩壞啦」、「反正到手了，沒關係啦～」、「長期飯票到手～不裝了」、「笑瘋～可愛到一個爆炸」、「這也太可愛了，超幸福的」、「領養後，就是一副找到長期飯票的樣子呀！」、「終於可以解放自我，不用裝了XD」。

▲幸福的妞妞有個很愛牠的爸爸。

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