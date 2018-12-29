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彪拔撿圓仔吃剩的漂亮茄苳果　嚐一口嘴麻：被騙了！

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▲▼台北市立動物園大貓熊圓仔。（圖／記者湯興漢攝）

▲圓仔用體重破百的噸位狂搖樹。（圖／記者湯興漢攝）

記者李依融／採訪報導

大熊貓「圓仔」熱愛茄苳果，前幾天牠丟了一把外觀很漂亮的果子在地上，保育員陳屹彪想嘗嘗圓仔口中的美味，沒想到才吃一口就「嘴麻」，只好無奈笑說「被仔仔騙了！」因為圓仔是土生土長的「台灣囝仔」，所以對台灣植物、水果接受度都很高，反倒是團團、圓圓都對茄苳果沒興趣。

圓仔超愛茄苳果，熊貓館戶外展場就有一棵茄苳樹，圓仔總是禁不住誘惑，拖著胖嘟嘟的身材努力爬上去，聰明地趴在樹枝上搖晃，利用體重破百的「噸位」把樹果搖到地上再慢慢享用，牠還曾經因為太愛茄苳果而把整棵樹「拆了」，連保育員都看傻眼，只好默默再種一棵，拜託圓仔這隻調皮熊手下留情。

▲▼台北市立動物園大貓熊圓仔。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼圓仔身材圓滾滾，但是身手十分靈活。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼台北市立動物園大貓熊圓仔。（圖／記者湯興漢攝）

照顧熊貓10年的陳屹彪已經在動物園擔任保育員22年，日前他看圓仔丟了一把外觀漂亮的茄苳果在地上，好奇地撿來吃吃看，「看仔仔吃那麼高興，我就想說試試看，我們辦公室每個人發一顆，我先吃第一口，一咬下去嘴都麻了，趕快叫大家別吃！」原來熊貓的嗅覺很靈敏，只要一聞就知道竹葉品質、竹筍好不好吃，所以即使茄苳果外型再漂亮，也是被圓仔用鼻子「淘汰」的，也讓陳屹彪笑說「被騙了！」。不過也有工作人員嚐過，並表示成熟的茄苳果酸酸甜甜，「其實不難吃」。

▲▼ 台北市立動物園貓熊保育員陳屹彪 。（圖／記者湯興漢攝）

▲彪拔吃了一口茄苳果，才發現被圓仔擺了一道。（圖／記者湯興漢攝）

台北市立動物園的3隻熊貓只有圓仔會吃茄苳果，陳屹彪解釋，「因為圓仔是在台灣出生長大的，從小就經常接觸台灣的水果，加上探索期時嚐過茄苳，從此就愛上了。」保育員也給團團和圓圓嘗試過茄苳果，但是2熊都不買單，尤其是團團對食物相當固執，寧可只啃竹桿也不輕易接受新食物，連水煮蛋教了10天才學會吃。

▼比起新食物，團團寧願啃竹葉。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼台北市立動物園大貓熊團團。（圖／記者湯興漢攝）

關鍵字： 茄苳圓仔熊貓圓仔台北市立動物園陳屹彪

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