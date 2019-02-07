天冷躲引擎蓋下...　萌貓慘捲入「滿臉縫線」全身傷

❤❤❤With cold weather here, please please remember to bang on your hood and honk the horn before starting up your car!!... 由 Greg Davison 發佈於 2018年12月21日 星期五

寵物小組／綜合報導

國外一隻橘白貓因為天氣冷，躲在車子引擎蓋下取暖，不料車子發動，導致牠臉部、身體全是傷，佈滿縫線的小臉怵目驚心，也讓人心疼。國外網友Greg Davison分享照片並呼籲，「開車前請務必拍拍引擎蓋並鳴喇叭，讓小動物有時間安全離開。」

Greg Davison在臉書貼出貓咪慘照並寫道，隨著冬日來臨，請駕駛人發動車子前一定要記得拍拍引擎蓋，以及按聲喇叭，「這隻貓咪的四肢、背部也有多處嚴重受傷，牠真的非常幸運存活下來並得到救援幫助。」這則po文截至目前累積超過2.5萬次分享，許多網友都留言tag有開車的親朋好友，互相提醒要多加留意。

蘆洲一間租車行老闆陳識旭去年冬天就在臉書PO出一張照片，一隻年輕橘貓卡在汽車零件中，來不及逃離就死亡。他心痛說，因為本身是做汽車美容與重機出租，每年都會遇到類似案件，大約3到5次，有些成功救起，有些就沒那麼幸運。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

陳識旭呼籲，車主們發動前還是要先拍一拍車蓋、敲一敲車身，讓躲在車裡的動物有時間安全離開，「先不要發動，因為一發動引擎室內的皮帶就會轉動，這時候在裡面的浪浪就會捲入而亡。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

▲車行老闆心痛指出，每年冬天都有浪貓躲引擎捲死。（圖／網友陳識旭提供）