ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

> >

開門見3聖上站挺迎接　「暗黑真相」5千人笑歪：內賊難防啊！

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

開門見聖上迎接，暗黑真相網笑歪！（圖／翻攝自抖音APP用戶「201096210」）

▲奴才一回家就看到愛喵們站挺迎接，沒想到動機不單純。（圖／翻攝自抖音APP用戶「201096210」）

寵物小組／綜合報導

回家看到毛孩們迎接，一整天的壓力瞬間煙消雲散了，不過有時也可能只是個誤會。抖音APP用戶「201096210」有段影片最近在網路上瘋傳，內容是這天奴才一開門回到家，居然看到3隻愛喵站在櫃子上迎接，不過當牠仔細一看，發現根本是自己會錯意，影片上傳後笑翻許多網友！（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

網友旻旻諺27日在臉書公開社團轉貼這段逗趣的視頻並幽默註解，「回到家開門看到此場景。」甚至還在底下hashtag「今天是不是要加菜？」畫面中可見，3隻可愛的小聖上站在櫃子上看著奴才回家，不過沒多久，眼神就快速地移開，飄向魚缸裡頭......。

開門見聖上迎接，暗黑真相網笑歪！（圖／翻攝自抖音APP用戶「201096210」）

▲原來是在玩魚阿！（圖／翻攝自抖音APP用戶「201096210」）

透過影片能看到，3隻貓咪站在魚缸前，一臉好奇的看著水裡面的小魚，並且開心的用手想要去撈魚；過程中，喵星人們都沒有在看前方正在拍攝影片的主人，彷彿已經玩嗨了！有的用手快速拍打水面，有的甚至在喝「魚湯」，超傻眼的行為讓飼主看了呆站在原地。

影片分享才不到一周的時間，就有5千多個按讚數、305次人轉載，數百人看完都在底下留言笑說，「自助餐的概念？」、「好像揍貓XDD」、「主人誤會了，貓咪是在跟魚做互動」、「我都回來了，還放肆玩我的魚！」、「以為是在夜市撈魚嗎」、「主子是選晚餐嗎！亂來！！」、「人家在用膳，你打擾到牠們了」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

 
更多精采影音：

關鍵字： 貓咪喵星人撈魚魚缸迎接抖音

點這裡，留個言吧! FB Weibo G+
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

影／不知自己被丟棄...忠犬坐守原地等半年　網淚推..

短尾貓被錯當家貓　野放影片曝光…秒懂牠有多兇暴

姐姐上海出差！　柴柴視訊眼角泛淚…對螢幕「嚶嚶叫」..

馬拉松最萌亮點！歐告陪爸「燦笑跑全馬」　跑友搶拍：..

鬆獅犬排隊等上車…　聽司機一句話眼角泛淚落寞走回去

彼得兔真實版！主人親手製作全身行頭　兔寶帥翻整個I..

剛出獸醫院…她低頭看機車踏板「啊我的狗咧？」　轉頭..

影／貓咪化身鋼管女郎賣力跳舞　網全歪樓：後方男子好..

養出公主病汪！老爸按摩拿起肉球狂吸：拿罐罐結帳有濕..

14歲汪剩2顆牙還患心絲蟲　主人感恩節後丟掉…還要..

奴才尿急驚見馬桶被「塞好塞滿」　貓躺很爽沖還不沖？..

戲精法鬥裝殘苦爬地30秒　網歪樓：鐵杵磨成繡花針啦

宅柴不愛散步！只想吃飯飯～　聽到關鍵字..立刻復活..

螢光棒甩起來!汪汪要嗨翻全場!

反對養狗！阿嬤嗆養了就載去丟　4年後「親手釘木床」..

天堂VS地獄 歐告大啖零食　米克斯當雕像網笑：當機..

吃飯咬「奶嘴」再出新招　奴才腿當彈跳板變噴射貓咪

奴才回家喵皇「高規格」迎接　雙手抱腳黏TT網笑：熱..

失智柴吃藥苦到蹭腳、流口水　飼主：媽媽跟我聊到牠的..

奴才老爸窒息式親親100下　喵喵無奈傻眼：救貓喔X..

「愛狗比愛我多！」　律師怒抓妻子愛犬從2樓陽台扔出..

開門見3聖上站挺迎接　「暗黑真相」5千人笑歪：內賊..

「汪界舞后」躺媽懷中露性感小肚　「扭腰吐舌」手放頭..

咕咕雞逃出雞舍和12貓一起生活　學會「耍懶神招」亮..

頑皮喵玩到卡煙囪…耗2小時套索才救出　正妹主人淚滿..

14歲汪剩2顆牙還患心絲蟲　主人感恩節後丟掉…還要..

奴才餵空氣零食被發現　汪「流氓臉」怒瞪：給林北莊肖..

配合主人玩空氣零食...　連吃3次牠哀怨臉拒絕：當..

鬆獅犬排隊等上車…　聽司機一句話眼角泛淚落寞走回去

剛出獸醫院…她低頭看機車踏板「啊我的狗咧？」　轉頭..

IN・美妝／荷包明天夏天會崩潰！GIORGIO A..

米可白存款剩900元無法領　爸「累了就回家」她秒淚..

阿聯直升機墜毀「火球瞬間竄出山谷」！　機上4人全數..

Toyota Yaris推「安全強化版」特仕車　只..

「愛狗比愛我多！」　律師怒抓妻子愛犬從2樓陽台扔出..

2月11日正式擔任高雄副市長　葉匡時：韓國瑜「前半..

桃園進化版「三吃小火鍋」　鍋物、烤肉與壽喜燒一次滿..

嘆藝術路受阻　畫壇新星離家出走...服毒陳屍公園草..

中美建交四十年　王毅一句話「神比喻」要美為貿易戰解..

何志偉嗆傷害選民「不可原諒」 陳思宇父酸：人小動作..

寵物動物熱門新聞

不知自己被丟棄　忠犬守原地半年

短尾貓被錯當家貓　野放影片曝光

姐姐出差！汪眼角泛淚對螢幕「嚶..

陪爸跑全馬　2汪跟隊伍燦笑奔走

鬆獅排隊上車　司機一句話讓牠Q..

彼得兔真實版！主人親手製作全身..

低頭看踏板「狗咧？」轉頭傻爆眼

貓咪賣力跳舞　網笑：後方男子好..

老爸養出公主病汪　按摩邊吸肉球

14歲汪感恩節後被丟　主人還要..

雞逃出雞舍和12貓生活竟學會這..

貓「草香上癮」　兔寶被吸超傻眼

頑皮喵玩到卡煙囪　耗2小時套索..

門口擺狐狸燈飾　竟迷倒正牌狐狸

讀者迴響

熱門新聞

不知自己被丟棄　忠犬守原地半年

短尾貓被錯當家貓　野放影片曝光

姐姐出差！汪眼角泛淚對螢幕「嚶..

陪爸跑全馬　2汪跟隊伍燦笑奔走

鬆獅排隊上車　司機一句話讓牠Q..

彼得兔真實版！主人親手製作全身..

低頭看踏板「狗咧？」轉頭傻爆眼

貓咪賣力跳舞　網笑：後方男子好..

老爸養出公主病汪　按摩邊吸肉球

14歲汪感恩節後被丟　主人還要..

雞逃出雞舍和12貓生活竟學會這..

貓「草香上癮」　兔寶被吸超傻眼

頑皮喵玩到卡煙囪　耗2小時套索..

門口擺狐狸燈飾　竟迷倒正牌狐狸

曾嗆丟狗！4年後阿嬤親手釘木床

最新影片

更多

奴才尿急驚見馬桶被「塞好塞滿」　貓躺很爽沖還不沖？急！線上等

戲精法鬥裝殘苦爬地30秒　網歪樓：鐵杵磨成繡花針啦

宅柴不愛散步！只想吃飯飯～　聽到關鍵字..立刻復活彈起來

螢光棒甩起來!汪汪要嗨翻全場!

反對養狗！阿嬤嗆養了就載去丟　4年後「親手釘木床」變職業狗奴

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【逛逛你喜歡的房子】

加入降價立刻通知你，還有機會抽iPhone唷！現在就抽！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

#萌萌熊貓舞拿獎金抽好禮

慶祝熊貓團團圓圓來台十周年，參加#萌萌熊貓舞活動，就有機會抽獎金唷！

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新聞雲股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面