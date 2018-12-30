開門見3聖上站挺迎接　「暗黑真相」5千人笑歪：內賊難防啊！

▲奴才一回家就看到愛喵們站挺迎接，沒想到動機不單純。（圖／翻攝自抖音APP用戶「201096210」）



寵物小組／綜合報導

回家看到毛孩們迎接，一整天的壓力瞬間煙消雲散了，不過有時也可能只是個誤會。抖音APP用戶「201096210」有段影片最近在網路上瘋傳，內容是這天奴才一開門回到家，居然看到3隻愛喵站在櫃子上迎接，不過當牠仔細一看，發現根本是自己會錯意，影片上傳後笑翻許多網友！（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

網友旻旻諺27日在臉書公開社團轉貼這段逗趣的視頻並幽默註解，「回到家開門看到此場景。」甚至還在底下hashtag「今天是不是要加菜？」畫面中可見，3隻可愛的小聖上站在櫃子上看著奴才回家，不過沒多久，眼神就快速地移開，飄向魚缸裡頭......。

▲原來是在玩魚阿！（圖／翻攝自抖音APP用戶「201096210」）



透過影片能看到，3隻貓咪站在魚缸前，一臉好奇的看著水裡面的小魚，並且開心的用手想要去撈魚；過程中，喵星人們都沒有在看前方正在拍攝影片的主人，彷彿已經玩嗨了！有的用手快速拍打水面，有的甚至在喝「魚湯」，超傻眼的行為讓飼主看了呆站在原地。

影片分享才不到一周的時間，就有5千多個按讚數、305次人轉載，數百人看完都在底下留言笑說，「自助餐的概念？」、「好像揍貓XDD」、「主人誤會了，貓咪是在跟魚做互動」、「我都回來了，還放肆玩我的魚！」、「以為是在夜市撈魚嗎」、「主子是選晚餐嗎！亂來！！」、「人家在用膳，你打擾到牠們了」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）