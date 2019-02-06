進浴室也要跟！撒嬌萌貓「酥麻音蹭腳」　爸拔順便幫牠沖澡XD

▲三花貓走進浴室陪爸拔洗澡。（圖／翻攝自臉書粉專Amazing Animals World）

寵物小組／綜合報導

撒嬌乖巧的貓從來都是別人家的！日前網路上瘋傳一段神之可愛的影片，國外一隻三花貓是個超級爸控，不管走到哪都要黏在身邊，就上廁所都不放過。這天牠看到爸拔走進浴室洗澡，竟然乖乖得跟進去，走到腳邊磨蹭，發出撒嬌的酥麻音，萌到讓人融化的模樣立馬電暈將近2000萬名網友！

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臉書粉絲團「Amazing Animals World」日前貼出這段影片，只見這隻白襪三花貓看到心愛的爸拔在浴室洗澡，二話不說走到腳邊喵喵叫磨蹭，完全不怕身體被淋濕，耳朵開飛機瞇瞇討摸，彷彿在說，「我不能離開你啦！摸摸我～」撒嬌到不行的模樣有夠可愛，最後直接被爸拔抓住摸頭沖澡，整個樂在其中。

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影片分享出來之後短短1週已經吸引1904萬的觀看次數、23萬人分享，許多網友紛紛被貓咪天使係撒嬌方式給融化，紛紛留言笑說，「別人家的貓從沒讓我失望過」、「我家的貓沾點水就嚇逃了...」、「好羨慕啊啊啊」，也有其他網友歪樓直呼，「我是唯一在等看到其他東西的人嗎？特別是當男人彎下去摸貓的時候XD」、「看完貓了，還有其他動物嗎」、「鏡頭要拉遠一點，會更完整」。

I just can't leave you Man: Could you leave me alone for a second? Kitty: Nope 由 Amazing Animals World 發佈於 2018年12月28日 星期五

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