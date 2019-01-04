爸爸是我的！汪搖尾巴「逗貓」篡位　19KG屁屁硬塞懷裡

記者李依融／採訪報導

米克斯汪妞妞覬覦「爸爸寶座」，但是小橘貓桔桔已經霸佔在一旁，於是牠使出「尾巴逗貓棒」吸引桔桔讓位，自己19公斤的大屁屁成功塞在爸爸懷裡，終於露出一臉得意的表情，媽媽洪逸姍笑說，「因為爸爸是職業軍人不常在家，每次回來都大暴動，收假上演十八相送。」

▲爸爸是我的，誰都不能搶。（圖／飼主洪逸姍提供）



洪逸姍分享的影片中，原本桔桔躺在爸爸的懷裡撒嬌，體型較大的妞妞沒辦法舒適地擠到爸爸身上，這時妞妞的尾巴搖了起來，成功吸引桔桔的注意，趁桔桔想抓尾巴而離開位子時，妞妞整隻往上爬佔去「特等席」，還把喵擠下沙發，媽媽看到這般爭寵場面不禁笑翻，不過也只有妞妞這位「小屁貓」會對尾巴逗貓棒有興趣，其他4隻大貓都已經見怪不怪了。

▲小妞妞在淹水的田裡被救起，收服怕狗的媽媽。（圖／飼主洪逸姍提供）



洪逸姍經常幫浪貓做TNR、送養，但是她原本很怕狗，沒想到妞妞的出現有了大轉變。她說妞妞的全名叫做蔡妞醬，目前1歲3個月，1年多前某次田裡淹大水，還是小寶寶的妞妞又被親娘拋棄了，「牠爸爸把牠救上來，原本我不想養，但是我們那有人在毒狗，我只好同意養到牠能吃飼料就送養。」不過妞妞性格又乖又貼心，總是靜悄悄地陪著人，洪逸姍留著留著便愛上，再也捨不得送人了。」

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▲▼小桔桔是同胎唯一存活的孩子，爸爸非常疼牠。（圖／飼主洪逸姍提供）



桔桔全名是蔡桔醬，牠是5隻貓咪中的老么。洪逸姍回想第一次見面，當時桔桔只有3、4天大，但一出生就沒有媽媽，「那陣子下大雨，同胎其他5隻都沒有撐過，只剩下牠存活。」現在桔桔已經5個月大了，從進家門開始就是妞妞當「媽媽」照顧牠，彼此形影不離所以也沒辦法送養了。

▲▼洪逸姍家還有其他4隻貓咪。（圖／飼主洪逸姍提供）



只是即使妞妞和桔桔感情再好，牠們共同的愛人就是爸爸了！洪逸姍提到，因為先生是職業軍人，「爸爸一放假回家，人還在屋外，全家毛小孩已經在客廳暴動了！要收假回部隊前也是，每隻都在十八相送。」對於5貓1狗霸佔先生，洪逸姍無奈地說，「牠們站走我跟老公相處的時間，真的是羨慕忌妒恨啊！」