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拯救浪浪！國小師領養吸蜜鸚鵡找伴　還把牠印成超帥隊服

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▲▼ 拯救浪浪！國小師領養吸蜜鸚鵡幫找伴　為學生上寶貴一課。（圖／新北市動保處提供）

▲流浪的鸚鵡找到新家和同伴。（圖／新北市動保處提供，下同）

寵物小組／綜合報導

三峽區中園國小杜沛書老師為了讓小朋友更瞭解野生動物，於是向動保處認養了吸蜜鸚鵡，期望能讓小朋友在觀察中學到尊重生命的精神。而活潑可愛的吸蜜鸚鵡們不但成為小朋友們的最愛，還化身成為中園國小田徑隊的隊服象徵，鼓舞小朋友們在田徑場上熱情爭取比賽佳績。

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▲▼ 拯救浪浪！國小師領養吸蜜鸚鵡幫找伴　為學生上寶貴一課。（圖／新北市動保處提供）

▲老師領養流浪的吸蜜鸚鵡還幫牠找伴。

杜沛書老師在校園內原已飼養了1隻吸蜜鸚鵡，日前在得知動保處的校園鳥媒合措施消息後，立即前往認養動保處收容的吸蜜鸚鵡，讓2隻鸚鵡能相互陪伴。此外，校園內的生態教室除了飼養鸚鵡，還養了豹紋守宮、台灣斑龜、密西西比紅耳龜及大蘭多蜘蛛等各式各樣野生動物，讓學生從小親近野生動物，觀察其生活習性培養愛護動物，尊重生命愛牠就要養牠一輩子的責任感和使命感。

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▲▼ 拯救浪浪！國小師領養吸蜜鸚鵡幫找伴　為學生上寶貴一課。（圖／新北市動保處提供）

▲▼吸蜜鸚鵡成為中園國小田徑隊隊服。

▲▼ 拯救浪浪！國小師領養吸蜜鸚鵡幫找伴　為學生上寶貴一課。（圖／新北市動保處提供）

杜沛書表示，自從學校認養了吸蜜鸚鵡後，小朋友跟鸚鵡們的互動更加熱絡了，此外小朋友不但在鸚鵡身上學到關於野生動物的知識、尊重生命和熱愛生命的態度，也因為吸蜜鸚鵡們調皮搗蛋愛撒嬌，喜歡飛到小朋友或來賓的肩膀上討親親，因此特別選擇了吸蜜鸚鵡們設計成田徑隊的專屬圖案做成田徑服，把這對生命教育導師的熱情精神穿在身上化為運動場上積極奮鬥的動力。

農業局長李玟表示，鸚鵡是種長壽、聰明、學習力強且互動性高的動物，因此鸚鵡的飼主往往把牠們當成家人般重視，萬一遺失了就像失去至親般難過，到處打探消息；民眾若遺失鸚鵡可洽動保處專線2959-6353，或至新北市動保處公告招領區網頁查詢。

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關鍵字： 流浪鸚鵡吸蜜鸚鵡新北市動保處中園國小

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