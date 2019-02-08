調皮汪拆爆沙發「變雲海」　瞇眼笑：媽，我在天上飛~

▲媽你看，我製造了一片雲海～（圖／網友陳惠文授權提供，以下同。）

記者老嘉郡／採訪報導

天啊，這是我眼睛業障重嗎？有網友在臉書寵物社團分享自家毛小孩調皮後的照片，只見毛孩咬爛了沙發，地上滿滿的都是棉花，而闖禍的孩子還一臉驕傲的站在「雲海中」，像是在跟奴才炫耀，「奴才回來了！！快拍！驚不驚喜~~意不意外~~」，讓許多網友看完後大笑，留言說「好可愛的臉蛋」、「是沙發先挑釁我的」。

在宜蘭開雞排店的陳惠文在接受《ETtoday新聞雲》採訪時表示，自己原本沒有要養狗的，但她偶然在臉書上看到po文，說有人將Lucky棄養在礁溪，她便決定去把Lucky帶回來收養，「在網站看到他好可憐，餓的只剩下皮包骨不忍心，才去礁溪草叢把他找出來。」

▲這作品不錯吧！快稱讚我啊～～

▲最浪漫的事，就是和我一起漫步雲端～

貼心的Lucky除了會陪主人上班，也很會招呼來買雞排的客人！陳惠文透露，Lucky非常的調皮與好客，很喜歡跟客人玩，有時會站起來跟客人打招呼，還會把頭伸出狗洞給客人摸頭，除此之外，只要看到認識的客人，Lucky就會激動地跳起來，許多客人都是為了Lucky來買雞排，也都會跟牠拍照，「我很幸運認養他，因為他非常的招財」。

平常習慣給客人摸頭的Lucky，碰上沒有客人的時候，就會用嘴巴去推陳惠文的手，示意主人「摸我～」除此之外，由於家中還有飼養小蜜蜂，Lucky無聊時也會去抓蜜蜂玩，偶爾還會站起來看蜜蜂，陳惠文笑說，「牠和蜜蜂是和平相處的」。

▲▼Lucky其實是垂耳，但很喜歡聽人說話，所以常會把耳朵立起來轉來轉去的。

日前因為天氣較冷的關係，陳惠文給了Lucky一個大沙發，沒想到Lucky全部都給拆了、只剩下骨架，還把她種的盆栽也全部拆了、樹整棵拔掉，而Lucky站在滿地的棉花中笑著，像是在炫耀「我做的不錯吧」，讓陳惠文直呼「不敢相信我的眼睛」！雖然陳惠文有罵Lucky、也有拿愛的小手手要打牠，但Lucky會直接咬住愛的小手，讓主人完全拿牠沒辦法。

照片在po上「米克斯傳奇」社團後，網友紛紛笑說「沙發怎麼自己爆炸了」、「自己營造浪漫氣氛」、「冬天到了呀！ 初雪 」、「一臉驕傲樣」、「其實是想打造雲海的氛圍……」、「牠說冬天一定要看到雪」、「提前幫媽媽佈置聖誕節的感覺，媽媽有沒有感到感動～～」、「既然不相信，就閉上眼睛吧」，在社團中引起了不少討論。

▲有空要來找我玩喔～